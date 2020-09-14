Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра профессионального образования в Сумгайыте
Политика 14 сентября 2020 13:37 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Состоялось открытие Центра профессионального образования при ООО "Сумгайытский химический промышленный парк".
В открытии принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Глава государства ознакомился с созданными в Центре условиями.
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