БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился публикацией по случаю 102-й годовщины освобождения Баку от оккупации.

Как передает во вторник Trend, министр на своей странице в Twitter почтил память шехидов.

"Скорбно чту светлую память шехидов в день 102-летия со дня освобождения Кавказской исламской армией под командованием Нуру Паши Баку от оккупации. С тем же духом и верой, мы и сегодня стоим плечом к плечу с дорогим нашей душе Азербайджаном. Да здравствует Страна огней!", - говорится в публикации.

Напомним, что 15 сентября 2020 года исполняется 102 года со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации.

Именно в этот день в 1918 году Кавказская исламская армия, в составе которой был Азербайджанский корпус, вошла в Баку, освободив город от большевистско-дашнакской оккупации.

Освобождение Баку – событие исключительного значения в свете азербайджано-турецкой дружбы и братства.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)