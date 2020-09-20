Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении «Абшерон» (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 19 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении "Абшерон" на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев был проинформирован об опорных блоках и других подводных конструкциях, которые будут установлены на месторождении "Абшерон".

Было отмечено, что четыре основных опорных блока и другие подводные конструкции, которые будут установлены на месторождении "Абшерон", построены компанией "BOS Shelf" SOCAR. Строительные работы включают строительство и установку основных и вспомогательных опорных блоков, мостов, эстакад, факельной системы, подводных конструкций, трубопроводов, модулей общим весом около 10 тысяч тонн. В ходе работы над проектом "Абшерон" компания "BOS Shelf" впервые в Азербайджане применила метод сдачи проекта с полной гарантией, осуществив все инженерные, снабженческие, строительно-монтажные работы. Платформа, которая будет установлена для добычи газа с месторождения, уникальна. Так, для того, чтобы управлять платформой со стороны, то есть с размещенного на "Нефтяных камнях" модуля были разработаны инновационные решения. Впервые на Каспии в проекте "Абшерон" будет применена технология "труба в трубе".

Затем была нажата кнопка, символизирующая закладку фундамента морских операций на месторождении "Абшерон".

Отметим, что запасы месторождения "Абшерон", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря под 500-метровой толщей воды, оцениваются в объеме 350 миллиардов кубометров газа и 45 миллионов тонн конденсата. Эксплуатация месторождения внесет значительный вклад в удовлетворение растущего внутреннего спроса Азербайджана на природный газ.

Затем Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телеканалу Real.

-Господин Президент, сегодня мы стали свидетелями очередного важного события в развитии нефтегазового сектора нашей страны – церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении "Абшерон". Как Вы оцениваете значение данного проекта?

-Это действительно очень важное событие, потому что фактически начинается новый этап разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон". Уверен, что и этот этап будет успешным. Азербайджан, таким образом, отметит важное событие, сделает важный шаг в своей нефтегазовой стратегии.

История месторождения "Абшерон" немного иная, так как впервые контракт по газовому месторождению "Абшерон" был подписан с зарубежными партнерами еще в конце 1990-х годов. Я хорошо помню те дни. Мы возлагали большие надежды на месторождение "Абшерон", так как наши геологи, в частности Хошбахт Юсифзаде, были абсолютно уверены в том, что на этом месторождении имеются достаточно большие ресурсы газа. Кроме того, контракт по месторождению "Абшерон" был подписан после контракта по газоконденсатному месторождению "Шахдениз", это по существу свидетельствовало о том, что Азербайджан уже переходит от нефтедобывающей страны к газодобывающей стране.

Но, к сожалению, спустя некоторое время первый контракт был расторгнут. Причина заключалась в том, что пробуренная скважина оказалась пустой. Помню, в то время наш выдающийся геолог Хошбахт Юсифзаде сказал, что место скважины выбрано неправильно и пытался убедить зарубежных партнеров внести в свою рабочую программу некоторые поправки. Но его, к сожалению, не послушали. Хотя в мире нет человека, знающего Каспийское море так, как Хошбахт Юсифзаде. Но никакого результата достигнуто не было, и иностранная компания покинула это месторождение. Еще раз говорю, мы были абсолютно уверены в том, что здесь имеются крупные запасы газа. Я рад, что компания Total пришла к такому же мнению, были подписаны соответствующие документы с SOCAR, после чего были проведены практические работы и открыто крупное газоконденсатное месторождение. Именно Хошбахт муаллим первым сообщил мне об этом важном событии – открытии месторождения. Таким образом, был получен крупный ресурс для сегодняшнего развития нашего нефтегазового потенциала. Запасы газа на этом месторождении составляют 350-360 миллиардов кубометров, но я считаю, что будет еще больше, потому что накопленный нами опыт показывает, что выявляются более крупные ресурсы, чем предполагалось, - и 100 миллионов тонн конденсата – это тоже продукт, равный сырой нефти. Таким образом, Азербайджан и впредь будет надежным поставщиком газа. Должен также отметить, что газ, добываемый по первой стадии "Абшерона", будет направлен на обеспечение внутренних потребностей, так как в этом есть потребность. Этого требуют растущее население, растущая промышленность. А газ, добываемый в рамках второй стадии, будет экспортироваться на мировые рынки, так как полномасштабная разработка этого месторождения будет вестись уже поэтапно.

В то же время это месторождение имеет большое значение для того, чтобы нефтедобыча у нас оставалась стабильной, потому что 100 миллионов тонн конденсата также будет поставляться на мировые рынки по экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Таким образом, месторождение "Абшерон" несколько компенсирует естественный спад добычи, имеющийся и продолжающийся на "Азери-Чираг-Гюнешли".

Так что это очередное большое событие. Все эти установки произведены в Азербайджане. В минувшем месяце я отмечал здесь отправку в море опорного блока "Карабах". Этот блок уже находится здесь, перед нами, в море, и отправка сегодня в море очередных опорных блоков, конечно, является очень важным событием. Уверен, что по графику через два года на месторождении "Абшерон" будут добыты первый газ и конденсат.

-Господин Президент, приближается профессиональный праздник нефтяников. Хотелось бы услышать Ваши пожелания по этому случаю.

- Хочу поздравить нефтяников с наступающим профессиональным праздником и пожелать им новых успехов. Нефтяники всегда пользовались большим уважением в Азербайджане. Так обстоит и сегодня, труд нефтяников – это настоящий героизм. Профессия нефтяника – уважаемая и в то же время рискованная, опасная, еще раз хочу сказать, их труд – настоящий героизм.

В то же время нефтяники играют огромную роль в успешном развитии нашей страны. Сегодня основная часть экономики страны связана с нефтегазовым сектором, и так будет еще долгие годы после этого. Речь не идет о том, что другие секторы не развиваются, они развиваются, но как бы ни развивались, они не смогут в ближайшем будущем приносить такие же доходы, как нефть и газ. В то же время наши новые проекты – сегодня "Абшерон", месяц назад – "Карабах", реализация других проектов и дальше будут подтверждать важную роль нефтегазового фактора. Поэтому успешное будущее нашей страны во многом зависит от профессии нефтяников, их достижений. Очень рад, что 9 лет моей жизни прошли в Государственной нефтяной компании. Опыт, накопленный в те годы, очень ценен для меня, у меня прекрасные воспоминания. Накопленный опыт, знания помогают мне сегодня. Как вице-президент компании я руководил внешними связями и играл активную роль в подготовке, подписании основных контактов. Очень рад, что работал вместе с нашими выдающимися нефтяниками. Легендарный Нефтчи Гурбан – Гурбан Аббасов, - этот гигантский плавучий кран носит его имя, - я работал вместе с ним. Это был очень грамотный, профессиональный и смелый человек, имевший принципиальную позицию. Быть просто в контакте с таким человеком, работать с ним – большой опыт. Мы регулярно встречались на совете Государственной нефтяной компании, обсуждали вопросы. Кстати, могу сказать и думаю, что Нефтчи Гурбан должен считаться нефтяником номер один в мире.

В то же время я работал вместе с Хошбахтом Юсифзаде, нашим легендарным нефтяником-геологом. В старом здании Государственной нефтяной компании наши рабочие кабинеты были расположены рядом, у нас была одна приемная. Поэтому мы встречались каждый день, встречаемся и сегодня. Рад, что Хошбахт муаллим участвует в сегодняшней церемонии, и вместе с нами нажал кнопку, потому что ему принадлежит огромная роль в разработке месторождения "Абшерон".

Сегодня нефтяники видят, что их труд служит интересам азербайджанского народа, это очень важно и для них, потому что они знают, что сегодня и в дальнейшем и политические, и экономические достижения нашей страны во многом опираются и будут опираться на нефтегазовый фактор. Это еще больше воодушевляет их. Еще раз хочу сказать, я всегда гордился тем, что 9 лет моей жизни прошли в Государственной нефтяной компании, и как коллега нефтяников, сердечно поздравляю их, желаю новых успехов.

-Господин Президент, Азербайджан – древний нефтяной край. В нашей стране на протяжении долгих лет – и в период царской России, и в советское время, и в нынешние годы независимости добывалась нефть. Как бы Вы охарактеризовали роль нефтяного фактора в те времена и в период независимости?

-Да, Азербайджан – это страна, которая в середине XIX века впервые начала добывать нефть промышленным способом. В середине ХХ века именно в Азербайджане нефть впервые стала добываться на морских месторождениях. Но если взглянуть на историю, то можно увидеть, что нефть, добываемая в то время в Азербайджане, не служила интересам азербайджанского народа, потому что во времена царской России богатые обогащались, а бедные оказывались в еще более тяжелом положении, труд людей был очень тяжелым. Еще раз говорю: нефть, добываемая в Азербайджане, не служила интересам азербайджанского народа.

Абсолютно уверен, что если бы мы в то время были независимой страной, то Азербайджан мог стать богатейшей страной мира. Но мы не были независимыми. Правда, богатые нефтяные магнаты в то время расходовали часть полученных доходов на благотворительность, в особенности Гаджи Зейналабдин Тагиев, Мухтаров, Асадуллаев. Как вам известно, Тагиев проложил в Баку Шолларский водопровод. В то же время он придавал большое значение образованию, так как видел, что азербайджанская молодежь остается в стороне от образования, и, таким образом, ее развитие и выход на высокие позиции в будущем могут стать проблематичными. Поэтому считаю, что среди нефтяных магнатов Азербайджана ему принадлежит особая роль. Он помог и нашей семье. Мой дед Азиз Алиев родился в бедной семье на территории Иреванского ханства, являющегося древней азербайджанской землей, и хотел учиться. Но у него не было денег на учебу. В то время он отправил Гаджи Зейналабдину Тагиеву письмо с просьбой оказать ему материальную помощь. Он хотел стать врачом. Естественно, Тагиев не знал его, но как патриот и добрый человек отправил ему деньги, на которые Азиз Алиев поступил в Санкт-Петербургскую военную академию, выучился там, стал прекрасным врачом, выдающимся государственным деятелем. Хочу также отметить, что во время Второй мировой войны он был направлен в Дагестан на должность первого секретаря и руководил Дагестаном в годы войны. В то время вынашивались планы по высылке дагестанцев, как и других народов Кавказа. Это решение, можно сказать, уже было принято советским руководством. Именно благодаря деятельности Азиза Алиева, его очень смелым действиям дагестанцы смогли спастись от этой беды. Сегодня память о нем жива в Дагестане, в его честь возведен памятник.

То есть, в то время наши богатые нефтяные магнаты делали все это. Но, конечно, они не могли помочь всем. К тому же, в то время среди нефтяных магнатов Баку было достаточно много и армян. И они во многих случаях направляли заработанные в Азербайджане деньги на дела, противоречившие интересам азербайджанского народа. Таким образом, доходы азербайджанского народа от нефти в период царской России были на нулевом уровне.

В советское время – считаю, что если бы в то время, в 1920 году Азербайджан не утратил государственной независимости, то опять же мог стать одной из богатейших стран. Потому что нефть, добываемая в то время в Азербайджане, составляла значительную часть нефти на мировом рынке. Но в 1920 году независимость была утрачена, и азербайджанская нефть вновь не помогала азербайджанскому народу. Люди, работавшие в то время, особенно в годы войны, на нефтяных промыслах, жили в очень тяжелых условиях, трудились день и ночь. Могу привести цифру: во время войны в Азербайджане было добыто рекордное количество нефти – 23 миллиона тонн. То есть, всего за год-два добыча нефти была увеличена почти вдвое. Современных технологий в то время не было, и этот рост происходил большей частью в результате эксплуатации человеческого труда. Могу сказать, что это отразилось и на нашей семье, так как другой мой дед Алирза Алиев приезжал на заработки из Нахчывана в Баку и месяцами работал на нефтепромыслах. Это очень негативно сказалось на его здоровье, именно поэтому он умер в молодом возрасте.

То есть, в то время азербайджанская нефть эксплуатировалась. Азербайджанские нефтяники внесли особый, исключительный вклад в Победу советской армии во Второй мировой войне, так как Азербайджан обеспечивал 80 процентов топлива и 90 процентов смазочных масел, в Азербайджане производилась военная техника. В этой войне погибли более 300 тысяч представителей Азербайджана. Но посмотрите, с какой ситуацией мы столкнулись, когда распался Советский Союз: разрушенная нефтяная инфраструктура. В представленной мне сегодня презентации указывается, что "Нефтяным Камням" будет дана новая жизнь. Потому что месторождение "Абшерон" будет связано с "Нефтяными Камнями". Но в каком состоянии находились "Нефтяные Камни" в то время. Помню, когда в 2004 году я впервые в качестве Президента побывал на "Нефтяных Камнях", положение там было тяжелым. Все платформы прогнили, были разрушены. Работа здесь сопровождалась большими трудностями, большой опасностью. Вот что мы получили. Добыча нефти сократилась, добыча газа фактически не удовлетворяла потребностей нашей страны. Половина Баку осталась без газа, что касается районов, там вообще не было газа. Так что экономическая ситуация была тяжелой.

Еще в последние годы существования Советского Союза в отношении Азербайджана была проявлена большая несправедливость. В частности, палач азербайджанского народа Горбачев и его подручные с ненавистью относились к Азербайджану. С чувством большой ненависти относились не только к азербайджанцам, но и ко всем мусульманам. Я точно это знаю. В результате через две недели после отстранения Гейдара Алиева из Политбюро армяне подняли вопрос об отделении Нагорного Карабаха от Азербайджана и присоединении его к Армении. Фактор Гейдара Алиева не позволял им поднять голову. Но ближайшее окружение Горбачева, можно сказать, состояло из армян, поэтому не было предпринято надлежащих шагов против этих необоснованных притязаний. Напротив, в то время власть Горбачева на 100 процентов взяла сторону армян, и именно тогда были предприняты первые шаги по отделению Нагорного Карабаха от Азербайджана. Некоторые в Азербайджане, наверное, не помнят или не знают этого, но эту историю надо знать. В то время советское руководство приняло решение создать в Нагорном Карабахе особый комитет, руководителем которого был назначен помощник Горбачева Вольский. Вольский был абсолютно проармянски настроенным человеком и в период работы там сделал все возможное для того, чтобы стереть с территории Нагорного Карабаха историческое наследие Азербайджана. В Ханкенди проявились первые признаки политики этнической чистки, азербайджанцы, можно сказать, были изгнаны из Ханкенди в то время, когда там находился Вольский. То есть, таким образом, была создана возможность для отделения Нагорного Карабаха от Азербайджана.

К сожалению, руководство Азербайджана в то время относилось к этому просто как зрители, не возвысило свой голос, промолчало. Оно вело себя очень трусливо, не хотело портить отношений с центром. Люди, руководившие в то время Азербайджаном, предали азербайджанский народ. Вслед за этим кровавая Январская трагедия. Палач Горбачев учинил расправу над мирными гражданами, пролилась кровь азербайджанского народа. После этого Ходжалинский геноцид. Вместе с бесчинствующими армянскими отрядами Ходжалинский геноцид совершил 366-й полк Советского Союза. Да, армяне составляли подавляющее большинство служащих в этом полку. Но это был полк Советского Союза, который сыграл решающую роль в этнической чистке против азербайджанцев, Ходжалинском геноциде, оккупации наших земель. Иначе армяне в одиночку не смогли бы оккупировать наши земли.

То есть, мы видели все это. Азербайджан внес незаменимый вклад в Победу Советского Союза во Второй мировой войне – и здесь, в тылу, и на передовой. Недавно в Ростовской области была проведена церемония, посвященная освобождению Самбекских высот. Я очень признателен губернатору Ростова за то, что там были отмечены героический труд и самоотверженность азербайджанцев во время этих событий. Одновременно российское государственное телевидение – канал "Россия-1" взял у меня интервью в связи с этим вопросом, потому что именно азербайджанцы – 416-я Таганрогская дивизия освободила Самбекские высоты и Ростовскую область от фашистов. В этой дивизии служили примерно 12 тысяч человек. Но абсолютное большинство их – более 11 тысяч – были азербайджанцы. Дивизия трижды переформировывалась, так как было чрезвычайно много погибших. Они освободили Ростов от фашистов, не допустили находившихся в Моздоке фашистов прорваться к Баку. Иначе Баку был бы захвачен. Это сделали мы – героический азербайджанский народ. Азербайджанский офицер Меджидов водрузил флаг Победы над Бранденбургскими воротами. Но это есть в книгах по истории? Нет. У кого ни спроси, абсолютное большинство не знает этого. Почему? Потому что героизм азербайджанцев стирали из истории.

Сидевшие в то время в Москве микояны и ему подобные антиазербайджанские элементы всячески старались скрыть героизм азербайджанцев. Звание Героя Советского Союза легендарному партизану Мехти Гусейнзаде было присвоено спустя много лет после войны, причем по настоянию азербайджанской стороны. Находясь в Словении, я посетил его могилу. Мы провели там большую церемонию. Я видел там сражавшихся вместе с ним словенцев. Они плакали. Я беседовал с ними, потому что их впечатления были очень интересны. Они говорили, что такого героя мир не знал. То есть, это скрывалось, сознательно отрицалось.

Поэтому мы увидели все это при распаде Советского Союза. Посмотрите, какую работу мы проводим в период независимости, которой еще не исполнилось 30 лет. Сегодня азербайджанская нефть полностью служит интересам азербайджанского народа, не только гигантские нефтегазовые проекты, но и все остальные отрасли. Сейчас Азербайджан занимает самые передовые места во всех рейтингах. Проводимая в Азербайджане политика в области инфраструктуры, реализация инфраструктурных проектов приводятся в качестве примера. В советское время в наших горных районах газовых коммуникаций не было. Мы проложили первые газовые линии в Дашкесан, Гядабей, Лерик. В то время азербайджанский газ транспортировался в другие республики, при том, что в некоторых местах республики газа не было. В настоящее время газификация составляет 96 процентов. По оценке, анализу инфраструктурных проектов сегодня мы занимаем передовые места в мире. Давосский форум удостоил Азербайджан 11-12-го мест в области авиатранспорта, железнодорожного транспорта. По качеству дорожной инфраструктуры мы находимся на 27-м месте в мире. Другие наши проекты социальной инфраструктуры – в период независимости было построено и отремонтировано 3700 школ. А в каком состоянии эти школы были до независимости. Построено и оснащено самым современным оборудованием более 700 больниц. Мы стали космическим государством, реализуем гигантские нефтегазовые проекты. Не только в экономической и промышленной сфере. Посмотрите, в области спорта. Мы занимаем 14-е место по количеству медалей на Олимпийских играх. Разве можно было представить это в советское время? Если бы в то время кто-либо сказал, что что-то из этого возможно, его, наверное, высмеяли. Вот преимущество независимости. Мы живем в свободной независимой стране, являемся хозяевами своей судьбы. Наши природные ресурсы служат интересам азербайджанского народа.

Мы разместили нефтяные доходы очень эффективными путями, бережем их и укрепляем нашу армию. Поэтому преимущества независимости налицо. Если кто-то из-за какой-то ностальгии с любовью вспоминает прошедшие времена, то мы должны дать этим людям веский ответ. Любой человек, выступающий против независимости и пытающийся принизить ее, предает наше государство. Независимость – наше основное достояние, и чем сильнее, чем могущественнее мы будем, тем крепче будет наша независимость.

-Господин Президент, добыча нефти в нашей стране вызвала серьезные экологические проблемы. В настоящее время по Вашему указанию проводится широкомасштабная работа, направленная на улучшение экологической ситуации и охрану окружающей среды. Что Вы можете сказать по этому поводу?

- Да, вы абсолютно правы. Это действительно серьезный вопрос, потому что в то время Баку, Абшеронский полуостров, Сумгайыт преподносились как зоны экологического бедствия, и фактически экологическая катастрофа существовала. Сегодня многие события забываются. Но самой загрязненной нефтью нашей территорией была Бибиэйбатская бухта. Сейчас Бибиэйбатская бухта превратилась в зону прекрасных парков, отдыха. Поселок Бибиэйбат фактически отстроен заново. То есть, Бибиэйбатская бухта была зоной экологического бедствия, многие, наверное, помнят эту картину. Другой зоной экологического бедствия были Балаханы и его нефтепромыслы. А сейчас посмотрите, Балаханы превратился в красивый поселок, и работы там уже завершаются. Я сам побываю там и посмотрю, как выполняются мои указания. И не только Балаханы, но и все поселки. Я сказал, что все бакинские поселки должны быть благоустроены, там необходимо создать лучшие условия для людей, решить все беспокоящие их проблемы, и эти поселки в эстетическом отношении должны соответствовать современному уровню. В поселках необходимо реставрировать все исторические памятники, и мы дадим им новую жизнь. Вспомним балаханскую свалку. Ядовитый дым оттуда окутывал весь город, и это был яд. Когда я начал заниматься этим вопросом, некоторые говорили, что погасить ее невозможно, потому что она горит снизу, там образуются газы, это очень опасное место, подходить туда нельзя. Некоторые говорили, давайте построим над ней саркофаг. То есть, были такие абсурдные предложения. Но мы нашли путь выхода, полностью очистили. Сегодня там создан прекрасный парк, начал функционировать мусоросжигательный завод. Рядом с ним очередная зона экологического бедствия – озеро Беюкшор. Часть его была очищена. Это тоже была зона экологического бедствия, так как это был открытый нефтяной резервуар, в то же время туда сбрасывались все канализационные воды. В настоящее время там создан бульвар, на озеро садятся птицы.

Другие проекты. Давайте вспомним Черный город. Этого понятия уже нет, на его месте создан Белый город. Когда мы реализовывали градостроительный проект "Белый город", там было снято по меньшей мере два метра земельного пласта. Все это были нефтяные отложения, гудрон, яд. Рядом расположен нефтеперерабатывающий завод "Азернефтьяг". Его деятельность уже тоже подходит к концу, так как через два года завершится реконструкция на нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева, будет производиться бензин "Евро-5". Таким образом, транспортные средства, больше всех загрязняющие воздух, будут обеспечены чистым бензином, а нефтеперерабатывающий завод "Азернефтьяг" будет демонтирован. Все резервуары, установки будут демонтированы, там будет большой парк. Также и йодобромный завод. Некоторые не знают, он тоже находился на аэропортовской дороге, это тоже был яд. Мы утилизировали его, перевезли отложения на полигон. Или же посмотрите на экологическую ситуацию в Сумгайыте. Раньше, проезжая мимо Сумгайыта, люди поднимали стекла, чтобы в машину не проникали зловоние, яды. А сегодня Сумгайыт напоминает курортный город. С укреплением промышленного потенциала там были сооружены современные очистные установки, созданы промышленные парки. Сумгайыт считался, возможно, самым загрязненным городом в Советском Союзе, а сегодня это один из самых чистых городов. Все это сделали мы, потому что это жизнь нашего народа, здоровье наших детей, грядущего поколения. Но разве на это обращали внимание во времена царской России, в советский период? Нет. Только план, только добыча, только эксплуатация, даешь нефть, даешь газ. А как же жизнь людей, их быт, здоровье? Поэтому это находится для нас на первом плане.

После избрания президентом я сказал, - это было одно из первых моих заявлений, - что мы должны превратить "черное золото" в человеческий капитал, служить людям. В этой области нам необходимо прежде всего учитывать человеческий фактор, так как нефть для нас – не самоцель, это – средство для создания лучшей жизни, лучших условий, построения лучшей страны, и мы делаем это.

Экологические проекты еще не завершились, еще многое предстоит сделать. В настоящее время на Абшеронском полуострове идет очистка нефтяных запруд. Я поручил провести работы по очистке на всех нефтепромыслах, посадить там деревья, как здесь, в Бибиэйбате. Мы должны превратить зоны экологического бедствия в зоны экологического рая, делаем и будем делать это.

-Господин Президент, каково состояние реализации проектов, осуществляемых в нашей стране в нефтегазовом секторе?

-Реализация проектов идет успешно. Нашим основным источником дохода являются месторождения "Азери", "Чираг", "Гюнешли". Работы там идут по плану. В настоящее время там реализуется новый проект под названием "Центрально-Восточный Азери". Стоимость данного проекта составляет около 7 миллиардов долларов. В результате реализации этого проекта увеличится добыча из новых источников, что, естественно, обеспечит компенсацию спада.

В настоящее время на месторождениях "Азери", "Чираг", "Гюнешли" действуют более 120 скважин, в то же время эти месторождения обладают богатейшими запасами газа. Его условно называют "глубоким газом", и сейчас Государственная нефтяная компания вместе с партнерами ведет соответствующие работы по разработке "глубокого газа". Реализуется проект "Шахдениз-2". С каждым годом увеличивается объем газа, поставляемого в Турцию по трубопроводу ТАNАР. Если год назад азербайджанский газ находился на турецком рынке на 4-м, 5-м месте, то в настоящее время мы занимаем первое место, что очень важно и для нас, и для Турции, потому что газ обеспечивает энергетическую безопасность любой страны. Сегодня газ поступает в Турцию из братской страны, и будут предприняты дополнительные шаги по увеличению его объема. Газ, добываемый по второй фазе разработки месторождения "Абшерон", также будет поставляться по трубопроводу ТАNАР в Турцию, может поставляться и на другие рынки. Одновременно по плану идут работы по разработке месторождения "Карабах". Опорный блок, который мы сейчас видим здесь, будет отправлен в море. Надеюсь, что через год-два на месторождении "Карабах" будет добыта первая нефть. Особенность данного месторождения в том, что запасов нефти там больше, и это имеет большое значение для сохранения добычи на стабильном уровне. Еще один очень перспективный проект называется "Мелководный Абшерон". Этот проект тоже имеет большую перспективу. Через несколько месяцев и на этих месторождениях начнутся буровые работы. Надеюсь, что мы и там откроем крупные запасы нефти. По плану идут работы и в проектах "Умид"-"Бабек", в которых SOCAR участвует в одиночку. Это тоже очень перспективные проекты, и мы планируем повысить инвестиционную емкость данных проектов, добычу, потому что, повторяю, нам постоянно нужны энергетические ресурсы для внутренних потребностей, в то же время будет обеспечен наш экспортный потенциал. Есть и другие проекты, подающие большие надежды. В целом же, могу сказать, что хотя "Контракт века" был подписан в 1994 году и с того времени были подписаны многие контракты, прошло уже 26 лет, интерес к нефтяному потенциалу Азербайджана в мире не уменьшается, наоборот, растет.

- Господин Президент, мой вопрос связан с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом. Как Вы расцениваете нынешнее состояние переговоров?

- Я негативно расцениваю нынешнее состояние переговоров. Считаю, что азербайджанский народ полностью согласен со мной. Знаете, я всегда, во все времена говорил азербайджанскому народу правду и считаю, что это единственно правильная политика. Народ должен знать, что происходит, где мы находимся, в чем заключается наша политика. В своих выступлениях и на встречах с представителями медиа я вношу ясность в актуальные вопросы и считаю, что это очень важно, потому что граждане должны знать и получать достоверную информацию для правильного анализа. Переговоры практически не ведутся. Я сказал, что мы не будем участвовать в переговорах ради имитации. Это не означает, что мы отказываемся от переговоров, это означает, что мы не хотим участвовать в по-своему хитрой политике Армении. Наше участие в переговорах, проводимых для видимости, будет соответствовать сути данной видимости. Руководитель Армении фактически нарушил – не нарушает, а нарушил – переговорный процесс, потому что их абсурдные заявления, провокационные шаги делают переговоры бессмысленными. К сожалению, нынешнее руководство Армении не осознает этой ответственности. Они не способны правильно проанализировать, к чему могут привести эти шаги. В то время как в Армении есть рационально мыслящие люди, политики. Эти политики уже сами поднимают данный вопрос и доводят до общественности Армении свои мысли о том, что сегодняшнее руководство Армении ведет страну в пропасть. Как вам известно, два года назад, когда в Армении произошел государственный переворот, Азербайджан остался нейтральным к этому. То есть, мы не думали воспользоваться ситуацией для того, чтобы чего-то добиться. Мы считали, что это было неизбежно, потому что прежняя власть Армении вызывала у армянского народа только чувства ненависти, этот военно-криминальный режим фактически вверг Армению в совершенно ужасное положение. В особенности, если учесть, что новая власть, придя к власти, стала выступать с очень обнадеживающими заявлениями о том, что они хотят разрешить данный вопрос, критиковали прежнюю власть, посылали нам по неофициальным каналам положительные сигналы, просили времени. И мы жили надеждами, что, да, новая власть принесет новшества в эту и во все другие сферы, исправит прежнюю ошибочную политику. Эта мысль еще более укрепилась особенно после моей известной встречи с премьер-министром Армении в Душанбе. В то время меня просили дать им время, мол, внутренняя обстановка в Армении тяжелая, сложная, представители прежней власти хотят взять реванш, что негативно отразится на переговорном процессе. Мол, они склонны к переговорам, хотят разрешить вопрос и просили укрепить режим прекращения огня. Я же говорил, что мы должны вести серьезные переговоры, и в этом случае, конечно, режим прекращения огня станет еще прочнее. После той встречи обе стороны на основе договоренности выступили с отдельными заявлениями. Основная суть заявлений заключалась в том, что мы встретились, то есть провели неформальную, неофициальную встречу, договорились ускорить переговорный процесс и укрепить режим прекращения огня, так как эти две позиции постоянно должны составлять единство. В противном случае это будет означать укрепление статус-кво, на что мы никогда не можем согласиться. Определенное время сопредседатели Минской группы тоже жили надеждами и, приезжая сюда, в ходе встреч выдвигали версии, полные надежд. Однако абсурдные мысли, озвученные премьер-министром Армении в прошлом году, нанесли серьезный удар по переговорному процессу. Заявив "Карабах – это Армения", он не только распространил на весь мир ложь, это продолжается и одновременно делает переговорный процесс бессмысленным. Если он считает, что Карабах – это Армения, то о чем тогда можно говорить? Если он считает, что Карабах – это Армения, - хотя весь мир отверг эту абсурдную мысль, - то о каком мирном договоре может идти речь. То есть это была политическая провокация.

Вторая политическая провокация заключалась в том, что Азербайджан должен проводить переговоры не с Арменией, а с Нагорным Карабахом. Это означает изменение формата, на что, мы, конечно, никогда не можем согласиться, так как с этим марионеточным режимом криминальной хунты у нас не может быть никаких контактов. В то же время сопредседатели Минской группы также, конечно, никогда не согласились бы с этим. Правда, они дипломаты и стараются говорить на дипломатическом лексиконе, однако считаю, что армянской стороне уже было сказано о вредности подобных заявлений, которые создают проблемы и для них самих. Эти заявления фактически дают основание сказать, что Армения вышла из переговоров – не мы, а Армения. В таком случае если мы скажем, давайте начнем или продолжим переговоры, это будет просто безответственностью. Мы не должны обманывать самих себя, свой народ. Переговоры не идут, и это происходит не из-за пандемии. Конечно, пандемия вмешалась, но и без пандемии переговоры не идут. Эти ошибочные и вредные в политическом отношении заявления не оставляют места для переговоров. Теперь посмотрите на другие их действия. Армения проводит незаконное заселение. Это противоречит всем международным конвенциям. Им не хватает ума, у них нет опыта, знаний – они делают это демонстративно. Это полностью противоречит Женевской конвенции, это – преступление. Привозить откуда-то людей и расселять их на оккупированных землях – преступление. Режим Пашиняна делает это сознательно. Это – провокация, нас втягивают в провокацию. В интернете показывают, что из Ливана перебралась какая-то армянская семья, делает там какую-то работу. Кроме того, в нашем древнем историческом городе Шуше якобы проводят церемонию инаугурации так называемого "руководителя" пресловутого режима. Это – очередная провокация. Это – откровенное оскорбление для нас. Они считают, что мы будем это терпеть? Кто совершает это, эту провокацию? Они. Мы не совершаем никаких провокаций. Мы стоим на своей позиции. Премьер-министр Армении ставит перед нами 7 условий. Во-первых, кто ты такой, чтобы говорить с нами на языке условий. Если мы захотим говорить с ним на языке условий, то его политическая жизнь будет недолгой. Я сказал, что мы отвергаем эти абсурдные условия. Но у нас есть одно условие: они должны полностью и безоговорочно покинуть наши земли, как это отражено в резолюциях Совета Безопасности ООН. Проводят там какие-то комедийные учения. То есть каждый шаг является открытой провокацией против нас.

Июльская провокация. Это уже вооруженная провокация, и ни для кого не секрет, что ее начала Армения. Высокопоставленное официальное лицо одной из стран-сопредседателей Минской группы уже открыто заявило об этом. Я говорил и тогда, говорю и сегодня: у нас нет никаких военных целей на территории Армении, при желании мы могли бы перейти на территорию Армении, у нас были для этого все военные возможности. Но мы не сделали этого, потому что в нашей военно-политической концепции этого нет, если против нас не будет совершена серьезная провокация. Если будет совершена, то никаких ограничений для нас не будет, пусть каждый знает это. Никаких ограничений. Если они игнорируют международное право, то почему мы должны его соблюдать, мы тоже будем игнорировать, но все это плохо закончится для них. После июльской провокации, августовская провокация. Была направлена диверсионная группа для совершения террористических актов против гражданских лиц, военной провокации против наших военнослужащих, руководитель этой диверсионной группы был задержан. Он дает показания, признается, называет имена, кто и как направил. То есть это не пастух, не заблудившийся ребенок. А то они всех своих шпионов называют пастухами и сумасшедшими. У нас уже есть пятеро или шестеро таких. И все сумасшедшие, все пастухи? Выходит, что в Армении большинство составляют пастухи и сумасшедшие? Этого тоже хотели назвать пастухом, но уже не могут. Кто совершает эту провокацию? Разве мы отправили диверсионную группу? Нет, они. Июльские события наших рук дело? Нет, их. Мы убили их граждан? Нет, они. Среди гражданских лиц с армянской стороны не было ни одной жертвы. У нас же погиб 76-летний аксакал, сколько домов было разрушено. Поэтому эти провокации фактически являются логическим результатом той политики. Цель – нарушить переговоры, потом обвинить нас и сохранить статус-кво неизмененным. Вот их цель. Поэтому если они считают, что смогут сделать это, то, думаю, ошибаются. Чем раньше они поймут это, тем лучше для них.

- Господин Президент, в июле Армения совершила военную провокацию на государственной границе и получила достойный ответ азербайджанской армии. Провокации оккупанта продолжаются и сегодня. Как по Вашему, какую цель Армения преследует, совершая все это?

- Считаю, что я уже подробно высказал свои мысли об одной из целей данной провокации. Другая цель заключалась в том, что спустя месяц после прихода Пашиняна к власти в результате переворота была проведена успешная гюннютская операция. Гюннютская операция стала их очередным поражением. Правда, в то время, честно говоря, после проведения операции я дал указание не предоставлять широкой информации о ней, так как в отличие от армянского руководства мы работаем не ради пиара, а ради сути дела. Нам нужна суть. Мы провели эту операцию. Нахчыванская отдельная общевойсковая армия очень умело, профессионально, без единой потери заняла важные стратегические высоты, мы укрепили свои позиции. Армяне очнулись и увидели, что мы уже там. Они не осмелились, побоялись вытеснить нас оттуда. Дорога, ведущая из Армении в Нагорный Карабах, уже находится под нашим контролем. Пусть они не забывают этого. Мы видим, какие машины и как проезжают. Они скрывали это, потому что Пашинян только пришел к власти и сразу же такое горькое, унизительное поражение. Вот они и скрывали. А я считал, что они скрывают, и мы будем скрывать. Во-первых, для чего это нужно? Мы добились поставленной цели. Во-вторых, повторяю, мы не хотели таким образом дать в руки прежней власти аргумент, потому что в то время ситуация в Армении была очень тяжелой, она и сейчас нестабильная. Если бы в то время это сразу же выяснилось, то, возможно, могли бы проявиться какие-то внутренние реваншистские чувства. Но после этого журналисты прежней власти пришли и увидели, что во главе их села сидят азербайджанские солдаты. Постепенно они стали эксплуатировать эту тему. Затем, когда это уже получило огласку, я сказал, сообщите о наших действиях, пусть все знают. Туда отправилась съемочная группа, провела съемки. Вы тоже там были, видели.

То есть, вторая цель заключалась в том, чтобы Пашинян добился хоть какой-то победы. Именно так они спланировали июльские события, потому что знали, что на значительной части нашей государственной границы дислоцированы пограничные войска. Это говорит о наших намерениях. Показывает, что на значительной части этой границы у нас уже дислоцирована не армия, а пограничники. Они считают, что могут спокойно пройти оттуда и захватить какие-то земли, затем рапортовать о том, что оккупировали азербайджанскую землю. Так же, как их министр обороны сказал, что будет новая война за новые территории. Это тоже одно из проявлений провокации. Но и это не вышло. Ни на сантиметр не смогли вторгнуться. Мы нанесли им сокрушительные удары. Некоторые из этих ударов были показаны в интернете. Их опорные пункты были уничтожены точным огнем. Еще раз хочу сказать: для перехода на территорию Армении у нас уже нет никаких военных препятствий. Меня неоднократно информировали в течение дня. По одному моему слову азербайджанская армия вошла бы на территорию Армении. Но мы не сделали этого. Мы – ответственная страна. Это, во-первых. Во-вторых, у нас пока нет никаких целей на территории Армении. Но если провокации будут продолжаться, то мы, конечно, пересмотрим нашу политику.

Это тоже не вышло. Теперь они пытаются преподнести это поражение как победу. Но спрашивается, если это победа, то где она? В чем она заключается? Это, во-первых. Во-вторых, если это победа, то почему вы обращаетесь в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)? Почему поднимаете шум? Почему пытаетесь привлечь Организацию Договора о коллективной безопасности? Считаю, что одна из причин их провокации заключалась в том, чтобы прозондировать, какой будет реакция их союзников в Организации Договора о коллективной безопасности. Потому что они готовятся к новой большой войне. У нас есть оперативные разведданные. Мы знаем, что происходит вокруг нас. Знаем и должны знать. Наши спецслужбы работают очень эффективно. Могу сказать столько, не более. Поэтому проводится зондирование, чтобы вовлечь в это дело Организацию Договора о коллективной безопасности, своих союзников. И это не вышло. Организация Договора о коллективной безопасности не выступила ни с каким заявлением, лишь дала комментарий. Увидев, что их попытки провалились, они отступили. Сегодня они вновь выдумывают мифы о том, что якобы одержали большую победу. Но реальность заключается в этом.

Это еще раз говорит о том, что Армения – агрессорское государство. Их ненависть к Азербайджану, азербайджанцам проявляется и вот в этой грязной политике. Еще раз хочу сказать и хочу предупредить их, что если они не откажутся от своих грязных планов, то последствия для них будут очень тяжелыми. Они готовятся к новой войне. Идет концентрация их сил недалеко от линии соприкосновения. Мы все видим, все отслеживаем. Отслеживаем все их действия. Конечно, мы будем обороняться. Так же, как оборонялись в Товузе, будем обороняться во всех остальных направлениях. Товузские события стали очередным уроком для них. Если хотят получить новый урок, то мы готовы к этому.

- Господин Президент, во время совершенной в июле провокации и после нее в местной и зарубежной печати распространялись сообщения о поставке оружия в Армению из России и Сербии. Хотелось бы еще раз узнать Ваше отношение к данному вопросу.

- Во-первых, еще раз хочу сказать, что Армения является постоянным источником угрозы для нас. Поэтому мы должны отслеживать и знать все события, связанные с Арменией. Может возникнуть вопрос: откуда мы узнали о поставке оружия им из Сербии и России. В особенности, из Сербии. Конечно, мы узнали об этом из надежных источников. В эти страны по дипломатическим каналам были отправлены сигналы по данному вопросу. В то же время у меня состоялся телефонный разговор с президентами обеих стран, и я выразил свою обеспокоенность. Я отметил, что это вызывает много вопросов в азербайджанском обществе. Особенно то, что поставка данных грузов приобрела интенсивный характер, а также произошла сразу после прекращения столкновений и продолжалась с июля по сентябрь. Это уже факт. Поэтому я посчитал, что как ответственная страна мы обязательно должны прояснить данный вопрос. Я вообще считаю, что если есть какая-то проблема, вопрос, беспокойство, то почему мы должны это скрывать. Мы должны сказать об этом, и мы это сделали. Пресс-служба Президента опубликовала соответствующие сообщения, связанные с телефонными разговорами. Считаю, что содержащейся в них информации достаточно.

Конечно, это очень беспокоит нас, потому что Армения развязала вооруженную агрессию против Азербайджана. Армения является страной, спонсирующей терроризм. Интенсивный характер поставки оружия, конечно, серьезно беспокоит нас, так как оно используется против нас. Из этого оружия убивают наших детей, граждан. Поэтому данный вопрос, как и любой другой, находится в центре внимания. Мы и дальше будем контролировать ситуацию.

Кстати, должен сказать, что высоко оцениваю действия правительства Грузии в этих событиях. Как вам известно, Грузия не позволила перевозить через свою территорию оружие в Армению. Именно поэтому транспортные самолеты поставляют оружие в Армению через территории прикаспийских стран и воздушным путем. Грузия повела себя как очень надежный партнер. Хочу выразить признательность правительству Грузии за это. Могу сказать, что в лице правительства Грузии мы видим надежного партнера и друга. Межправительственные связи с каждым днем укрепляются. Реализуются многие важные проекты. В ближайшее время наш министр иностранных дел совершит официальный визит в Грузию. Это будет его первый визит в Грузию в качестве министра иностранных дел. Сейчас готовится программа визита. Есть много вопросов. Нас связывают как исторические узы, так и общие интересы. Сегодня связи и развивающееся сотрудничество между Грузией и Азербайджаном служат интересам обеих стран. Еще раз хочу сказать, что правительства Грузии и Азербайджана находятся в тесном контакте друг с другом, и это будет продолжаться.

Но правдой является и то, что армяне, проживающие в Армении и Грузии, а также этнические армяне, скрывающиеся под грузинскими фамилиями, всячески пытаются нанести удар по грузино-азербайджанским связям. Источником некоторых событий провокационного характера, произошедших в Грузии в прошлом году, также является мировое армянство. Их основная цель – нарушить грузино-азербайджанские связи. Но они не добьются этого, так как, еще раз говорю, мы – надежные партнеры и открыто обсуждаем все вопросы. Азербайджан всегда находился рядом с Грузией. Не хочу сейчас перечислять эти исторические факты. Но Азербайджан всегда выступал за развитие, благосостояние, стабильность в Грузии. Но посмотрите, как ведет себя Армения. Проживающие в Грузии некоторые местные армяне при подстрекательстве руководства Армении занимаются там поджигательской деятельностью. Они проявляют склонность к сепаратизму. Исподтишка ведут там работу провокационного характера, идеологическую работу. Разве Армения проявляет искреннее отношение к Грузии? Нет. Они выдвигают необоснованные претензии к грузинским церквям. Арменизируют исторические памятники в регионе, где проживают армяне. Не проявляют там должного уважения к государственным символам Грузии. Одновременно Армения всегда голосовала в ООН и в других международных организациях против Грузии. В вопросах территориальной целостности всегда выступала против Грузии. Как это возможно? Ты не признаешь территориальную целостность этой страны. В то же время уверен, что грузинский народ не забыл, какие зверства совершил армянский батальон Баграмяна во время войны в Абхазии, на чьей стороне воевал и на чьей стороне находится сегодня. Армяне, проживающие в Абхазии и уже захватившие значительную часть власти. Азербайджан же во все времена был рядом с Грузией. Во всех международных организациях демонстрировал и будет демонстрировать однозначную позицию в связи с территориальной целостностью Грузии. Разница в этом. Конечно, считаю, что сегодня грузинский народ хорошо знает, кто его друг, а кто – враг.

- Как вам известно, Армения предпринимает действия, направленные на налаживание тесных контактов с рядом мусульманских стран, что вполне справедливо вызывает резкую реакцию у азербайджанской общественности. Недавно руководство Египта приняло министра иностранных дел Армении, находящегося с визитом в этой стране. В какой степени все это негативно отражается на мусульманской солидарности?

- Очень негативно отражается. Азербайджанская общественность вполне справедливо выражает свою обеспокоенность. Мы выражаем обеспокоенность и на государственном уровне. Как вам известно, Азербайджан всегда был очень активен в деле исламской солидарности, в нашей стране проведены многочисленные мероприятия. Мы всегда старались помочь мусульманским странам, всегда отстаивали интересы мусульманских стран в международных организациях, а также всегда поддерживали мусульманские страны во время голосования, если они выдвигали свою кандидатуру в какой-либо международной организации. То есть эта солидарность должна быть не на словах, а на деле. Мы относимся к тем странам, которые на деле всегда отводят большое место исламской солидарности в своей внешней политике. Вы можете увидеть это в моих выступлениях, касающихся внешнеполитических направлений. Одним из основных приоритетов являются связи с мусульманскими странами, так как мы являемся частью мусульманского мира. Больше всех в ООН нас поддерживают именно мусульманские страны. Организация исламского сотрудничества всегда демонстрирует правильную позицию в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом. Приняты многочисленные резолюции. В том числе в связи с товузской провокацией. Поэтому мы всегда очень чувствительно относимся к тому или иному сближению мусульманских стран с Арменией, потому что Армения захватила нашу землю. В то же время и мусульманские страны должны знать, что Армения совершила геноцид против мусульманских религиозных памятников на оккупированных землях. Посмотрите, в каком состоянии находятся наши мечети. Разве в мусульманских странах не знают, что армяне содержат в наших полуразрушенных мечетях скот, свиней, коров. Разве это не оскорбление для мусульманского мира? Поэтому каждое официальное лицо мусульманской страны, пожимая запачканную в крови азербайджанского народа руку официального представителя Армении, должно представить эту картину. В то же время, как мне сообщили, министр иностранных дел Армении встретился в Египте с каким-то религиозным лидером. Неужели никто не сообщил этому религиозному лидеру, что эти люди осквернили мусульманские мечети, оскорбили весь мусульманский мир. Мы точно знаем, что официальные представители Армении, находясь в Европе, чтобы добиться позитивного отношения европейцев к ним, в качестве основного аргумента приводят то, что мы, мол, живем в окружении мусульман. Три наших соседа – мусульманские страны. Мы являемся народом, хранящим здесь, в этом регионе христианство. Находящиеся в нашем окружении мусульманские страны – враги. Да, Турцию и Азербайджан Армения считает врагами. Но в связях с Ираном всегда лицемерно говорит о дружбе. Как это возможно? Что это за дружба? Разрушаешь, сносишь, оскверняешь мусульманские мечети, содержишь там коров, свиней, задеваешь достоинство мусульман, а потом говоришь давайте дружить? Я такую дружбу не понимаю. И в двустороннем, и в многостороннем формате, и в официальных выступлениях я неоднократно обращался к руководителям мусульманских стран, призывая их учесть этот вопрос.

Еще раз говорю, что Армения – не рядовая страна. Армения – это страна, где исламофобия является государственной политикой. Они воспитывают детей в духе ненависти к мусульманам, прививают им эту идеологию.

Поэтому мы останемся на нашей принципиальной позиции. Всегда будем уделять внимание данному вопросу. Еще раз хочу сказать руководителям всех мусульманских стран: Армения вам не друг. Во-вторых, какие интересы могут быть в Армении? Это – неуспешная страна. Ей только одно международное название – Fail state. Неуспешная страна. Экономика пала, рынок ограничен, население сокращается, непривлекательна для каких-либо инвестиций. Не вкладывает инвестиций ни в какую страну. Эта страна – транспортный тупик. Какие могут быть интересы? Если такие шаги предпринимаются в связи с какой-то ситуацией, назло кому-то, то это вызывает лишь сожаление.

- В связи с провокацией, совершенной Арменией в июле против Азербайджана, Турция однозначно поддержала нашу справедливую позицию и, как всегда, заявила, что находится рядом с Азербайджаном. Вслед за этим были проведены азербайджано-турецкие совместные учения, что вызвало в Армении большой страх, а в некоторых странах – обеспокоенность. Что Вы можете сказать об этом?

- В первую очередь хочу еще раз выразить признательность моему дорогому брату Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Его однозначные, открытые и резкие заявления после товузских событий обрадовали нас, азербайджанский народ. Они еще раз показали, что Турция всегда находится рядом с Азербайджаном. Это стало очередным проявлением турецко-азербайджанского единства, братства. В то же время другие официальные лица – председатель Великого национального собрания Турции, министр обороны, министр иностранных дел Турции, другие наши братья неоднократно демонстрировали солидарность с Азербайджаном, выражали ему поддержку. Это еще раз показывает, что Турция находится на стороне справедливости, правды, своих братьев. Мы тоже всегда находимся рядом с Турцией и во всех вопросах – это уже знают и в Турции, и в Азербайджане, и во всем мире – будем находиться рядом с ней, будем вместе. Наше единство является нашим большим достоянием. С Турцией нас объединяют общая история, общие этнические корни, религия, язык, культура. Это – большое достояние. На основе этого достояния мы построили прочные связи во всех сферах – в политической, экономической, энергетической, транспортной, культурной, военной. Именно поэтому в последнее время торговый оборот между нами стремительно растет. Среди зарубежных стран самые крупные инвестиции Азербайджан вложил в Турцию, а самые крупные иностранные инвестиции в Азербайджан вложила Турция, и этот процесс продолжается. Связи между людьми находятся на самом высоком уровне. Поэтому данные события еще раз продемонстрировали миру эти реалии. Мы и без того знали это - и в Турции, и в Азербайджане. С каждым годом наши связи укрепляются, ежегодно в этот двусторонний формат включаются новые темы. Сегодня нет такой сферы, где бы мы не взаимодействовали и не оказывали поддержки друг другу.

Что касается учений, то должен сказать, что они проводятся регулярно. Ежегодно утверждается план учений, которые азербайджанские военнослужащие проведут совместно с зарубежными странами. Все эти учения проводятся по плану. Должен сказать, что в последние годы по указанию Президента Реджепа Тайипа Эрдогана и моему указанию количество учений серьезно возросло. В прошлом году было проведено более 10 совместных учений, как в Турции, так и в Азербайджане, в том числе не в первый раз проводятся учения "TurAz Qartalı". Всякий раз в ходе "TurAz Qartalı" из Турции в Азербайджан прибывали "F-16" для проведения совместных учений с нашими самолетами, пилотами. Были проведены учения в Нахчыване, в одном из них принял участие министр обороны Турции. То есть здесь нет ничего необычного. Да, они совпали с товузскими событиями. Случайно это или не случайно, пусть Армения сама разбирается. Но эти учения еще раз демонстрируют наше единство. Конечно, руководителю Армении также хорошо известно, что расстояние от нахчыванского направления азербайджано-армянской границы до Иревана составляет примерно 70-80 километров. Они это знают, и это наводит на них страх. Считаю, что от этого страха они переживают психологический стресс, потому что, по имеющимся у нас данным, не осталось дверей, куда бы они не стучались, обеспокоенные тем, что, мол, проводятся учения, что с нами будет? То есть, демонстрируя свою беспомощность, как говорится, свое бессилие. В принципе основная идея их политики заключается в самоунижении, придании себе имиджа многострадального, несчастного народа, в том, чтобы поплакаться и урвать у кого-то какую-либо привилегию, пожертвование, грант, помощь. Это уже внедрилось и в психологию людей. Это свидетельствует о том, что эта страна не является независимой, не может проводить достойную политику, находится в зависимом положении. Лакействовать перед тем или иным, как говорится, никого не украшает. Независимость в Армении носит формальный характер. Что это за независимая страна, которая не может сама принимать решения? Что это за независимая страна, если ею управляет Сорос? Пашинян – продукт режима Сороса. Сегодня право голоса в Армении принадлежит Соросу. Посмотрите на биографию членов властной команды Пашиняна. Все они – выходцы либо из организации Сороса, либо Transpаrensy, либо других правозащитных организаций. Они закрывают глаза на произошедшие сегодня в Армении деспотичные действия. Один из журналистов в Армении объявил голодовку и умер в тюрьме, ни одна организация не подняла вопрос. В настоящее время в Армении два президента привлечены к ответственности, возбуждено уголовное дело. Два бывших президента, исключительно из-за их политической деятельности. Это знают все, но закрывают глаза. Лидер основной оппозиционной партии лишен депутатской неприкосновенности, но никто на это не реагирует. Почему Совет Европы молчит? Почему молчат докладчики по Армении? Почему молчат Freedom House, Human Rights Watch, Amnesty International? Из-за Сороса. Сорос – глава Армении, Сорос – спонсор этих "правозащитных организаций". У них один спонсор.

Таким образом, возвращаясь к этим учениям, еще раз хочу сказать, что они проводятся и будут проводиться столько, сколько нужно. Эти учения нужны нам, нужны Турции, нужны региональной стабильности. Потому что Армения является угрозой для региональной стабильности. Армения выдвинула территориальные притязания против Турции. Это нашло отражение, закреплено в их конституции. Сегодня Армения пытается "оживить" Севрский договор. Хотя ни один умный историк, политик никогда не позволит этого, потому что это станет их концом. Как живущая в нищете маленькая страна, построившая государство не на своих землях, может выдвигать притязания против такой страны, как Турция, как может ее обвинять? Посмотри хотя бы на свой потенциал и на потенциал Турции. Однако их ненависть к Азербайджану и Турции, к нашему народу направляет это иррациональное мышление, как говорится, в опасное русло.

Таким образом, наши тесные связи с Турцией и впредь будут развиваться, как сказал великий лидер Гейдар Алиев, на основе принципа "Одна нация, два государства". Мы вместе во всех вопросах, рядом друг с другом в каждом вопросе.

- Господин Президент, на церемонии отправки в море опорного блока месторождения "Карабах" Вы отметили, что "так же, как сегодня мы возвращаемся на покинутое в свое время месторождение "Карабах", точно так же вернемся на родную карабахскую землю". Уверены, что этот день недалек.

- Да, мы обязательно вернемся на наши земли. Нагорный Карабах – исконная азербайджанская земля, историческая азербайджанская земля. В начале 1990-х годов в результате предательства, измены людей, находившихся в то время у власти в Азербайджане, мы временно потеряли Нагорный Карабах. В сегодняшней беседе я упомянул некоторые моменты до независимости, чтобы азербайджанская общественность не забывала эти события, чтобы и молодое поколение знало об этом. Нагорный Карабах – наша древняя, историческая земля, и мы обязательно вернемся на эти земли. Мы восстановим все разрушенные исторические памятники, дома. Дадим улицам азербайджанские названия, вернем переименованным селам их настоящие названия. Мы обязательно сделаем это, потому что правда на нашей стороне. Мы не претендуем на земли других стран, но и свои земли никому не отдадим. Существующая сегодня Армения создана на исторических азербайджанских землях. Об этом есть достаточно исторических документов. Мы никогда не позволим создать второе армянское государство. Карабах наш, Карабах – это Азербайджан! Спасибо.