Ситуация в связи с коронавирусом в Азербайджане под полным контролем — депутат

БАКУ /Trend/ - С первого дня пандемии коронавируса Азербайджан тесно сотрудничал с мировым сообществом, в частности со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Наша страна изучила и применила передовой мировой опыт, а также делилась своим.

Об этом во вторник сказал Trend председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламент) Муса Гасымлы.

Он отметил, что в то же время в рамках борьбы с коронавирусом Азербайджан оказал гуманитарную помощь как ВОЗ, так и порядка 30 странам мира.

"Азербайджан — одна из ведущих стран мира в борьбе с коронавирусом. В направлении борьбы с коронавирусом в Азербайджане мобилизованы все внутренние ресурсы, удовлетворены потребности в медицинском оборудовании и средствах, в короткие сроки построены и сданы в эксплуатацию новая клиника и модульные больницы, в том числе государство взяло на себя все расходы в связи с коронавирусом. Все это обеспечило успешную борьбу с вирусом, а эпидемиологическая ситуация в стране была взята под контроль. В настоящее время ситуация в связи с коронавирусом в Азербайджане находится под полным контролем.

Однако такой ход событий не должен никого расслаблять, все должны соблюдать правила и требования, которые предельно просты — соблюдать карантинные правила, социальную дистанцию и пользоваться защитными средствами, дезинфицирующими веществами. В таком случае мы сможем одолеть этот вирус в более короткие сроки", - сказал Муса Гасымлы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст:Турал Гараджаев)