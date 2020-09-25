ООН опубликовал выступление Президента Ильхама Алиева в виде отдельной новости

БАКУ /Trend/ - На информационном портале ООН размещено выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева в общих дебатах в видеоформате на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает в пятницу Trend.

В публикации под заголовком "Президент Азербайджана на Генеральной Ассамблее: Территориальная целостность Азербайджана никогда не была и не будет темой переговоров" уделено место мнению главы государства, связанному с оккупационной политикой Армении в отношении Азербайджана, последними провокациями, совершенными Арменией, грубым нарушением норм и принципов международного права, а также с развитием Азербайджана как стабильного. современного, демократического и мультикультурального государства.

Публикация выступления Президента Азербайджана в виде отдельной новости на информационном портале ООН - наглядный показатель значимости выступления главы азербайджанского государства, его политического авторитета и веса в мире.

(Текст: Кямаля Сеидова.)