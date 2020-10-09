Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации поселок Гадрут и несколько сел

БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев объявил об освобождении победоносной Азербайджанской армией от оккупации ряда населенных пунктов.

Как сообщает Trend, искренне поздравив по этому случаю весь азербайджанский народ, глава государства довел до внимания названия освобожденных от оккупации населенных пунктов: поселок Гадрут, село Чайлы, село Юхары Гюзлек, село Горазыллы, село Гышлаг, село Гараджалы, село Эфендиляр, село Сулейманлы, село Сур.

Президент Азербайджана отметил, что освобождение от оккупации этих сел и поселка Гадрут является нашей исторической победой.