Азербайджанские и российские эксперты обсудили обстрел азербайджанских городов и гражданских объектов ВС Армении на площадке «Война и мир» (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В рамках информационно-аналитической программы "Война и мир", которая является совместным проектом АМИ Trend и «Вестника Кавказа», прошли обсуждения о том, как можно расценивать обстрел азербайджанских городов и гражданских объектов ВС Армении.

В обсуждениях, которые прошли в формате видеомоста между Москвой и Баку, приняли участие старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, военный эксперт, правовед-процессуалист Олег Кузнецов и член правления Центра анализа международных отношений Гюльшан Пашаева.