Президент Ильхам Алиев: Отправка в Азербайджан вооруженных сил какой-то другой страны без согласия Азербайджана невозможна

БАКУ/Trend/ - Отправка в Азербайджан вооруженных сил какой-то другой страны без согласия Азербайджана невозможна.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу NTV.

«Введение в регион миротворческих сил – закреплен в базовых принципах. То есть, базовые принципы включают и это. Однако данный вопрос должен был найти решение на заключительной стадии процесса. Если учесть, что базовые принципы не согласованы и пока просто являются темой обсуждений, то, не знаю, насколько будет правильным выражать отношение к этому вопросу. К тому же данный вопрос детально не обсуждался между Арменией и Азербайджаном, поэтому вообще не обсуждалось, кто войдет в состав миротворческих сил, какие страны там должны быть представлены, каким будет состав. Поэтому считаю, что в нынешних условиях, когда пока еще продолжается активная фаза конфликта, говорить об этом несколько рано. Конечно, позиция Азербайджана в этом деле обязательно должна быть и будет учтена, потому что каждый должен знать, что сегодня конфликт происходит на азербайджанских землях. Это – наша земля, с точки зрения как международного права, так и исторической справедливости, и отправка в Азербайджан вооруженных сил какой-то другой страны без согласия Азербайджана невозможна»,- сказал глава государства.