Президент Ильхам Алиев: Никаких иностранных наемников у нас нет

БАКУ /Trend/ - Никто никаких доказательств о наличии иностранных вооруженных формирований на территории Азербайджана, которые принимают участие в нынешних боестолкновениях, нам не предоставил. Наша официальная позиция заключается в том, что никаких иностранных наемников у нас нет.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью генеральному директору медиагруппы «Международное информационное агентство «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву для российского агентства РИА Новости.

«Необходимости в каком-то иностранном военном участии в Азербайджане нет. Наша армия состоит из более 100 тысяч бойцов, и при необходимости, при мобилизации эта цифра может быть увеличена в несколько раз. Сегодня те вооруженные формирования, которые мы имеем, полностью способны выполнить любую поставленную задачу. Кадры уничтожения армянской военной техники доступны в интернете. Конечно, никакой наемник не обладает такой квалификацией и такими техническими возможностями. Мы только посредством беспилотных ударных летательных аппаратов уничтожили военную технику противника на сумму более миллиарда долларов, это не считая еще других средств, которыми мы располагаем. Потенциал Азербайджанской армии известен - это не секрет ни для кого, чем мы располагаем. Поэтому необходимости в дополнительных военных силах у нас нет. Азербайджан всегда был последовательным борцом с международным терроризмом, мы никогда не допустим, чтобы на нашей территории свили гнезда какие-то террористические организации, а тем более, чтобы они представляли угрозу для нашего народа и для наших соседей. Такого мы не допустим никогда»,- сказал глава государства.