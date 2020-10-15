Президент Ильхам Алиев дал интервью генеральному директору медиагруппы
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг дал интервью генеральному директору медиагруппы "Международное информационное агентство "Россия сегодня" " Дмитрию Киселеву для российского агентства "РИА Новости".
Об этом передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
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