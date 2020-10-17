Решительно осуждаю Армению, которая совершила преступление против человечности - глава турецкой оппозиции

БАКУ /Trend/ - Решительно осуждаю Армению, которая совершила военные преступления и преступление против человечности, совершив нападения на города Гянджа и Мингячевир в Азербайджане.

Об этом на своем аккаунте в Твиттер написал глава оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) Кемаль Кылыдждароглу.

"Я решительно осуждаю Армению, которая совершила военные преступления и преступления против человечности, совершив нападения на города Гянджа и Мингячевир в Азербайджане. Еще раз повторяю, что мы поддерживаем Азербайджан в его справедливом деле", - написал лидер партии.