Решительно осуждаю Армению, которая совершила преступление против человечности - глава турецкой оппозиции
БАКУ /Trend/ - Решительно осуждаю Армению, которая совершила военные преступления и преступление против человечности, совершив нападения на города Гянджа и Мингячевир в Азербайджане.
Об этом на своем аккаунте в Твиттер написал глава оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) Кемаль Кылыдждароглу.
"Я решительно осуждаю Армению, которая совершила военные преступления и преступления против человечности, совершив нападения на города Гянджа и Мингячевир в Азербайджане. Еще раз повторяю, что мы поддерживаем Азербайджан в его справедливом деле", - написал лидер партии.
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