До 300 военнослужащих ВС Армении самовольно покинули позиции

БАКУ /Trend/ - В течение дня 16 октября и в ночь на 17 октября оперативная обстановка на Агдере-Агдамском и Физули-Гадрут-Джебраильском направлениях фронта оставалась напряженной.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве обороны, согласно полученной информации, в результате боевых действий 1-й батальон 5-го горнострелкового полка вооруженных сил Армении, оставив свои позиции и большое количество убитых и раненых, отступил назад.

До 300 резервистов, самовольно покинув боевые позиции на оборонительной линии 1-го мотострелкового полка вооруженных сил Армении, отступили. Среди резервистов также имеется много убитых и раненых. Прикрепленные к полку с целью усиления члены отряда полиции специального назначения, также покинув боевые позиции, бежали. В подразделениях полка наблюдается нехватка продовольствия и боеприпасов.

В подразделениях противника были зафиксированы случаи неподчинения личного состава офицерам из-за чувства усталости и безнадежности, а также отказа от участия в боевых действиях из-за страха и паники.

Войска Азербайджанской Армии сохраняют оперативное превосходство, нанося урон противнику точным огнем по всей протяженности фронта.

(Текст: Турал Гараджаев)