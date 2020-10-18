Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и России

БАКУ /Trend/ - 17 октября 2020 года состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал российского коллегу о ракетном нападении вооруженных сил Армении на азербайджанский город Гянджа, во второй раз после достижения режима гуманитарного прекращения огня. Отметив, что в результате ракетного удара есть тяжелые потери среди гражданского населения, министр подчеркнул, что ответственность за это военное преступление лежит на руководстве Армении.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что жертвы среди мирного населения недопустимы ни при каких обстоятельствах. Он подчеркнул важность соблюдения соглашения о гуманитарном прекращении огня, достигнутого на московской встрече. Была отмечена необходимость начала предметных переговоров, основанных на базовых принципах, при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.