Азербайджан в одностороннем порядке готов передать тела погибших армянских военнослужащих

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в одностороннем порядке готов передать часть тел погибших армянских военнослужащих, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Госкомитет по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана.

Во встречах, проведенных с азербайджанским представительством Международного Комитета Красного Креста (МККК), согласно духу временного гуманитарного режима прекращения огня, объявленного между Азербайджаном и Арменией, в данный момент Азербайджан в одностороннем порядке готов передать Армении часть тел армянских военнослужащих, находящихся на азербайджанской стороне, в направлении Товузского района государственной границы двух стран, в заранее согласованном коридоре при посредничестве МККК.

Об этом просят уведомить противоположную сторону.

(Текст: Кямаля Сеидова)