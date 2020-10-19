В МИД Германии будет направлена ​​нота по поводу незаконного визита членов Бундестага в Карабах - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева ответила на вопросы СМИ в связи с незаконным визитом на оккупированные территории Азербайджана четырех членов ультраправой радикальной партии "Альтернатива для Германии" (Alternative für Deutschland, AfD), представленной в Бундестаге (парламент Германии) и Ландтаге (парламент федеральной земли Бранденбург).

Как сообщили в понедельник Trend в МИД Азербайджана, Лейла Абдуллаева сообщила, что делегация в составе четырех членов ультраправой радикальной партии AfD Штеффеном Котре, Стефаном Койтер, Андреасом Галау и Андреасом Калбиц совершили незаконный визит на оккупированные территории Азербайджана.

"Хотели бы отметить, что эти депутаты, имеющие крайне негативный имидж в Германии, являются членами группы, которая ведет пропаганду в партии AfD в пользу Армении. На заседании правления партии AfD 15 мая 2020 года Андреас Калбиц ввиду членства в неонацистской республиканской партии был исключен из партии за свое неонацистское прошлое. Отметим, что Член Бундестага Стефан Койтер также известен своим энтузиазмом в использовании нацистских и антисемитских лозунгов.

Имена вышеуказанных депутатов были включены в список "нежелательных лиц" Азербайджана за незаконные визиты на оккупированные территории Азербайджана в 2019 году. Имена политиков AfD часто упоминаются в контексте незаконных визитов не только в оккупированные регионы Азербайджана, но и в зоны конфликтов в целом на постсоветском пространстве.

Отметим, что в ответ на письма протеста, направленные президентам Бундестага и Ландтага Бранденбурга в связи с незаконным визитом этой "четверки" в мае прошлого года, с соответствующих сторон было подчеркнуто, что визит не согласовывался с этими органами, не проводился с разрешения какой-либо комиссии, и вся ответственность за визит ложилась на депутатов, осуществивших визит. Помимо этого, фракция Бундестага AfD выражает единую позицию по урегулированию конфликтов на основе норм и принципов международного права.

В связи с незаконным визитом посольство Азербайджана в Германии направит ноту в МИД Германии и письма протеста в Бундестаг и Ландтаг Бранденбурга.

Этот факт еще раз показывает, что исторически сложившееся сотрудничество Армении с людьми экстремистских и неонацистских взглядов продолжается и сегодня.

Таким образом, сотрудничество Армении, которая героизирует фашизм в лице Гарегина Нжде, с правыми и радикальными лицами с негативным имиджем вновь открыто демонстрирует, что эта страна на государственном уровне проводит политику героизации фашизма и использует эти попытки для пропаганды созданного на оккупированных территориях Азербайджана незаконного режима", - сказала Лейла Абдуллаева.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)