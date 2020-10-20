Армяне активно следят за нами на всех сайтах и в соцсетях - военный эксперт

Политика 20 октября 2020 14:48 (UTC+04:00)
Армяне активно следят за нами на всех сайтах и в соцсетях - военный эксперт

БАКУ /Trend/ - На протяжении вот уже 30 лет подразделения ВС Армении оккупировали наши земли. Не следует забывать, что малейшее неосторожное слово, либо опубликованный кадр, могут помешать продвижению нашей армии.

Об этом во вторник сказал Trend военный эксперт Рахман Искендеров.

По его словам, граждане на каждом шагу, публикуя какие либо кадры, должны быть крайне внимательными и ссылаться только на официальные источники.

"Армяне сегодня активно следят за нами на каждом сайте, во всех социальных сетях, анализируют каждое слово, каждый кадр, опубликованный нами. Однако в последние дни некоторые лица публикуют каждый шаг нашей армии и распространяют в связи с этим кадры. В ряде случаях, даже понятия не имеющие о военном деле "чертят" карту продвижения армии Азербайджана. Мы должны воздерживаться от таких шагов, так как это может совпасть с планами нашей армии и нашим военнослужащим может быть нанесен ущерб", - отметил Искендеров.

Он добавил, что армянская сторона и сама может распространять провокационные материалы, видеозаписи.

"В некоторых случаях возможно и то, что армянская сторона начнет распространять в социальных сетях провокационную видеозапись с территорий, которые пока не освобождены. Люди от радости будут делиться этим видео и тем самым могут помешать делу наших воинов.

Я прошу граждан быть внимательнее. Армяне на протяжении долгих лет укреплялись на наших землях и хорошо знаю эту территорию. Нельзя ставить под угрозу наших военнослужащих, если кто-то хочет распространить какую-нибудь информацию, в обязательном случае нужно ссылаться на официальные источники", - добавил Рахман Искендеров.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)

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