В Анкаре проведен автопробег в знак протеста против армянского террора в Гяндже (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Анкаре в знак протеста против ракетного обстрела оккупационной армянской армией мирных жителей Гянджи, расположенной далеко от фронтовой зоны, в том числе, убийства женщин и детей, был проведен автопробег с участием 100 автомобилей, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

Соотечественники собрались перед посольством Азербайджана в Турции, а затем караван из 100 автомобилей проехал перед Президентской резиденцией. На протяжении всей акции участники скандировали лозунги "Армения - террористическое государство!", "Азербайджан требует справедливости!", "Гражданские лица неприкосновенны!", "Агрессия - угроза международному миру!" и др.

Участники автопробега призвали мировое сообщество продемонстрировать справедливую позицию в урегулировании конфликта.

Акция завершилась чтением Корана за упокой души шехидов и исполнением государственных гимнов Турции и Азербайджана.

Напомним, что армянская армия, грубо нарушающая гуманитарный режим прекращения огня, ночью 11 и 17 октября 2020 года подвергла ракетным обстрелам второй по величине город Азербайджана - Гянджу, расположенную вдали от фронтовой зоны.

В результате ракетных ударов армянской армии разрушены многоквартирные здания в центре Гянджи, нанесен серьезный ущерб гражданским объектам. Во время обоих терактов погибли 24 и ранены 90 мирных жителей.

(Текст: Кямаля Сеидова.)