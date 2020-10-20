Уничтожен летевший в направлении Гянджи армянский БПЛА
Политика 20 октября 2020 19:19 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - В вечерние часы 20 октября подразделениями ПВО вооруженных сил Азербайджана был уничтожен БПЛА, принадлежащий ВС Армении, передает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
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