Глава МИД Азербайджана отбыл в Москву
БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Москву для проведения консультаций с российской стороной, сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД.
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