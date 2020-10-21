Заявление Пашиняна об отсутствии дипломатического урегулирования карабахского конфликта раскрывает намерения Армении - Ибрагим Калын

БАКУ /Trend/ - Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна об отсутствии дипломатического урегулирования нагорно-карабахского конфликта раскрывает намерения Армении.

Как передает в среду Trend, об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь Президента Турции Ибрагим Калын.

Он отметил, что стало ясно, кто хочет войны.

"Это подтвердило, что Турция и Азербайджан правы: мир и стабильность на Южном Кавказе, в Нагорном Карабахе наступят после освобождения Карабаха", - написал Ибрагим Калын.

(Текст: Турал Гараджаев)