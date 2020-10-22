Президент Ильхам Алиев: Пресса многих стран занимает проармянскую позицию

БАКУ /Trend/ - Пресса многих стран занимает проармянскую позицию.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с главным омбудсменом Турецкой Республики Шарафом Малкочем.

«Братская Турция с первых часов оказала нам поддержку. Уважаемый Президент Реджеп Тайип Эрдоган, мой дорогой брат с первых часов сказал, что Турция рядом с Азербайджаном. Другие высокопоставленные лица Турции также выступили с аналогичными заявлениями. Народ Турции оказывает нам свою поддержку. Этот конфликт широко освещается в турецкой прессе. И это также имеет большое значение. Потому что, к сожалению, пресса многих стран занимает проармянскую позицию. Это большая несправедливость. Это - фальсификация. Это означает искажение событий. Попытки представить Азербайджан оккупантом или государством-агрессором, конечно же, абсолютно необоснованны. Поэтому присутствие здесь с первых дней турецкой прессы и распространение репортажей из зоны боевых действий служит также распространению в мире правильной информации по этому вопросу», - отметил Президент Ильхам Алиев.