В условиях пандемии социально-экономические вопросы в Азербайджане находятся в центре внимания - Али Ахмедов

БАКУ /Trend/ - Пандемия COVID-19 не миновала и Азербайджан. В связи с профилактикой этого опасного заболевания руководство страны начало принимать своевременные профилактические меры.

Как передает в пятницу Trend, об этом в ходе Международного межпартийного форума на тему "Экономика для людей" в формате видеоконференции Шанхайской организации сотрудничества сказал вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов.

По его словам, с самого начала пандемии стратегия Азербайджана заключалась в ответственном и эффективном выполнении всех главенствующих принципов Всемирной организации здравоохранения и применения позитивного опыта, полученного в борьбе с пандемией как в прошлом, так и в настоящий период. Опыт доказал и продолжает доказывать мудрость такого подхода к пандемии коронавируса в Азербайджане. Своевременные санитарно-эпидемиологические меры существенно снизили скорость передачи коронавируса.

Али Ахмедов отметил, что в результате профилактических мер ситуация с коронавирусом находится под контролем.

"Как и во всех странах, пандемия сопровождается определенными социально-экономическими последствиями в жизни нашей республики. На фоне падения ВВП на десять и более процентов в ряде экономически развитых стран можно сказать, что в Азербайджане в этом контексте наблюдается один из самых оптимистичных сценариев. Однако это не повод ослаблять внимание к борьбе с экономическими и социальными последствиями коронавируса. Модель действий правительства Азербайджана в этой сфере во многом совпадает с деятельностью правительств многих стран. Эта модель, во-первых, предусматривает оказание поддержки населению, в частности ее малообеспеченной части, во-вторых, огромная поддержка малому и среднему предпринимательству, в-третьих, выплату заработных плат гражданам, которые лишились дохода в результате введения серьезных карантинных ограничений", - подчеркнул Али Ахмедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)