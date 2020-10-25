Армяне всегда проводили этнические чистки на тех территориях, где селились - эксперт

БАКУ /Trend/ - Срок эксплуатации ракетного комплекса вооруженных сил Армении давно истек. Об этом сказал Trend военный эксперт Руслан Имангулиев.

Он отметил, что ракеты SCAD-B производились с 1961 по 1987 годы: "Если учесть, что эти ракеты переданы Армении безвозмездно, значит, они были произведены в 1961-62 годах. Обычно эксплуатационный срок оружия такого типа составляет максимум 20 лет, что дает основание говорить, что срок годности у них давно истек. Но поскольку вооруженные силы Армении используют эти ракеты против мирного населения Азербайджана, мы должны считать это оружие серьезным".

Военный эксперт также прокомментировал террористическую и фашистскую политику, проводимую премьер-министром Армении Николом Пашиняном: "Я бы не хотел сравнивать Пашиняна только с фашистом Адольфом Гитлером. Его можно сравнить с любым лидером, совершающим военное преступление. Пашиняна также следует оценивать как более серьезного преступника, чем Гитлер. После поселения на территории какой-либо страны армяне начинали проводить там этнические чистки. Они провели операции по этнической чистке и в Нагорном Карабахе Азербайджана. Около 1 миллиона наших граждан были изгнаны и из Армении. То же самое армяне сделали в Джавахетском регионе Грузии".

(Автор: Самир Али)