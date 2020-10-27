Азербайджанская армия сделала за месяц невозможное – военный эксперт

БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется ровно месяц с начала контрнаступательных операций, которые азербайджанская армия начала против армянской провокации 27 сентября. За этот месяц азербайджанская армия открыла новую страницу в мировой истории войн, достигнув успехов, редко встречающихся в военной практике.

Об этом во вторник сказал Trend военный эксперт Узеир Джафаров.

Он подчеркнул, что за месяц азербайджанская армия освободила города Джабраил, Зангилан, Губадлы, поселок Гадрут, большую часть Физулинского, Ходжавендского и других оккупированных районов, более 150 сел и населенных пунктов: «Естественно, это стало возможно благодаря решимости Верховного главнокомандующего. Как известно, за это время уничтожено более 250 и захвачено свыше 50 армянских танков. Также уничтожено и захвачено большое количество военной техники. Самое главное, практически уничтожена система противовоздушной обороны и ВВС Армении. Большие потери понес личный состав армянских вооруженных сил. Этот месяц доказал, что азербайджанская армия смогла сделать невозможное. Известно, что из-за рельефа сложно преодолевать оккупированные территории, то есть продвигаться снизу вверх совсем нелегко. Но, несмотря на все трудности, азербайджанская армия справилась с этим. Азербайджанский солдат вписал новую страницу в мировую военную историю. Каждый азербайджанский солдат, каждый военнослужащий - герой. Этот месяц боевых действий показал, что за эти почти 30 лет Армения сконцентрировала чрезмерно большое количество вооружений на оккупированных территориях, создала 4 линии обороны. Но, азербайджанская армия за месяц прорвала их».

Эксперт выразил уверенность в том, что в ближайшие дни азербайджанская армия освободит все оккупированные территории: «Армянская армия получила сокрушительный удар. В ближайшее время азербайджанская армия освободит от оккупантов Шушу и Ханкенди и территориальная целостность Азербайджана будет полностью восстановлена».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)