В результате армянских провокаций погибло 69 мирных азербайджанских граждан - Генпрокуратура

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана назвала число убитых и раненых мирных граждан Азербайджана в результате армянских провокаций, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

С 27 сентября по сегодняшний день в результате обстрела вооруженными силами Армении азербайджанских населенных пунктов погибли 69 гражданских лиц, 322 получили ранения.

Помимо этого, разрушено 415 гражданских объектов, 92 многоэтажных жилых здания и 2 338 частных домов.

(Текст: Кямаля Сеидова.)