В результате армянских провокаций погибло 69 мирных азербайджанских граждан - Генпрокуратура
БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана назвала число убитых и раненых мирных граждан Азербайджана в результате армянских провокаций, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
С 27 сентября по сегодняшний день в результате обстрела вооруженными силами Армении азербайджанских населенных пунктов погибли 69 гражданских лиц, 322 получили ранения.
Помимо этого, разрушено 415 гражданских объектов, 92 многоэтажных жилых здания и 2 338 частных домов.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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