Были предотвращены попытки нападения ВС Армении в нескольких направлениях - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В нескольких направлениях были предотвращены попытки нападения ВС Армении.

Как сообщат в четверг Trend, об этом в ходе сегодняшнего брифинга сказал пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана, полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

Он отметил, что подвергнув Бардинский, Тертерский и Геранбойский районы Азербайджана ракетному и артиллерийскому обстрелу, армянская сторона совершила новые военные преступления.

"Армия Азербайджана уничтожает только легитимные военные цели. Победа за нами!", - сказал Анар Эйвазов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)