Путин в своем выступлении развенчал последние надежды Армении - депутат

Политика 30 октября 2020 16:49 (UTC+04:00)
Путин в своем выступлении развенчал последние надежды Армении - депутат

БАКУ /Trend/ - Интервью президента России Владимира Путина в рамках форума "Россия зовет!" в связи с Нагорным Карабахом в очередной показало, что Россия сохраняет нейтралитет в отношении этого вопроса.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Таир Керимли.

По его словам, Путин и прежде высказывался о том, что Нагорный Карабах не является территорией Армении, бои идут на территории Азербайджана.

"Этим заявлением, по сути, армянам был дан ответ, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не может быть задействована в конфликте в качестве третьей стороны. Тем не менее, Армения неоднократно просила Россию о помощи. Однако, Владимир Путин своим выступлением разнес ожидания Армении в пух и прах", - подчеркнул Керимли.

Депутат отметил, что Россия учитывает сложившиеся новые реалии. Она понимает, что ситуация уже не та, что наблюдалась месяц назад, так как Азербайджан уже освободил от оккупации часть территорий, отношение международных сил к вопросу существенно изменилось, к тому же и Турция поддерживает Азербайджан.

"Турция не останется безучастной к вмешательству третьих лиц. Путин также заявил, что Турция и другие европейские страны, как члены Минской группы ОБСЕ, могут участвовать в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. В настоящее время министры иностранных дел Азербайджана и Армении проводят переговоры в Женеве. США также предупредили, что посторонние страны не должны вмешиваться в эти процессы. Штаты имеют ввиду здесь не только Турцию, но и Россию, а также другие страны. В своем выступлении Путин отметил, что необходимо учитывать и согласовывать интересы Азербайджана и Армении. Он также упомянул и о форме этих согласований. Это означает, что статус-кво и линии соприкосновения больше не существует. Азербайджан самостоятельно освобождает свои земли, выполняя соответствующие резолюции международных организаций по этому вопросу. Азербайджанская сторона заявила, что боевые действия могут быть прекращены, если армянская сторона представит график вывода своих войск с оккупированных территорий. В такой ситуации Армения не может восстановить статус-кво. Это несбыточная мечта Армении. Азербайджан не выйдет из деоккупированных территорий и не восстановит прежнюю линию соприкосновения", - сказал Таир Керимли.

Депутат добавил, что хотя Армения надеется на Россию в этом вопросе, Москва строит отношения в соответствии с новыми историческими реалиями. Как отметил Президент Ильхам Алиев, сближение России и Турции может стабилизировать положение в регионе.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)

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