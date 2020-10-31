Президент Ильхам Алиев: До сих пор организации «Human Rights Watch» и «Amnesty International» были весьма агрессивны в отношении Азербайджана

БАКУ /Trend/ - До сих пор организации «Human Rights Watch» и «Amnesty International» были весьма агрессивны в отношении Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью немецкому телеканалу ARD.

«Мы пригласили в Азербайджан организации «Amnesty International» и «Human Rights Watch». К сожалению, они освещают события лишь с позиции Армении. Они не обращались к нам для прибытия сюда. Поэтому у нас есть большие сомнения в их непредвзятости.

«До сих пор организации «Human Rights Watch» и «Amnesty International» были весьма агрессивны в отношении Азербайджана. Они никогда не комментировали нарушение прав человека в Армении. Молчали, когда в одной из тюрем Армении скончался журналист. Молчали, когда был арестован руководитель основной оппозиционной партии Армении. Молчали, когда шел судебный процесс в отношении бывших президентов. Они не желают видеть этого, так как в их организациях есть люди армянского происхождения, и данные организации в основном используются для подрыва имиджа Азербайджана. Несмотря на это, мы пригласили их, с тем, чтобы они приехали и рассказали об увиденном», - сказал глава государства.