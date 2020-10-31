Названа статистика ракетных ударов Армении по мирным гражданам Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армения неоднократно подвергала артиллерийскому и ракетному обстрелу находящиеся далеко от зоны конфликта, не являющиеся военными объектами населенные пункты и места компактного проживания мирного населения, что приводило к большим человеческим жертвам.

Как передает в субботу Trend, об этом в ходе сегодняшнего брифинга сказал глава Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.

Он сообщил, что с 27 сентября по 20 октября свыше 182 населенных пунктов Азербайджана стали объектом атак вооруженных сил Армении.

"За этот период армянской стороной по азербайджанским населенным пунктам было выпущено свыше 27 тысяч снарядов, нанесено 218 ракетных ударов. Больше всего ракетным ударам подверглись Геранбой, Гянджа, Физули и Барда, а артиллерийским обстрелам - Тертерский и Агдамский районы. В результате этих атак в Бардинском районе погибло 27, в Гяндже - 26, в Тертере - 17 гражданских лиц. На сегодня, в целом, скончался 91 человек, 396 получили ранения. Нанесен ущерб 2 242 жилым домам, 92 многоквартирным зданиям и 423 гражданским объектам. В результате атак повреждены 13 объектов коммунальной инфраструктуры, из них - девять инфраструктуры водоснабжения, три - электроснабжения, один - теплоснабжения", - добавил Гасымлы.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)