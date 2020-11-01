Минобороны Азербайджана о последней ситуации на фронте

БАКУ /Trend/ - В течение дня 31 октября и в ночь на 1 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия, в том числе ракетами и артиллерией позиции подразделений Азербайджанской Армии и населенные пункты на различных направлениях фронта, сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Боевые операции продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта.

В результате предпринятых ответных мер против армянских вооруженных сил на различных направлениях фронта среди личного состава противника имеются большие потери.

В течение суток на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 1 БМП, 2 РСЗО БМ-21 «Град», 8 различных видов пушек, 2 мачты связи и 5 единицы автомобильной техники противника.

В настоящее время войска азербайджанской армии контролируют оперативную обстановку.