Уничтоженная военная техника ВС Армении - СПИСОК

БАКУ /Trend/ - В течение суток на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 1 БМП, 2 РСЗО БМ-21 «Град», 8 различных видов пушек, 2 мачты связи и 5 единицы автомобильной техники вооруженных сил Армении.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В настоящее время войска азербайджанской армии контролируют оперативную обстановку.