ВС Армении потеряли 30 военнослужащих при попытке атаки на Зангиланском направлении фронта
БАКУ /Trend/ - В течение дня 1 ноября подразделения армянских вооруженных сил предприняли попытку атаковать территорию Зангиланского района на армяно-азербайджанской государственной границе, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Минобороны.
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанских подразделений из минометов и различного крупнокалиберного оружия, с целью захвата ряда стратегических высот на этом направлении.
Замысел ВС Армении перейти в наступление был своевременно выявлен азербайджанскими подразделениями, в результате проведенной успешной операции армянская армия понесла серьезные потери.
В ходе боев армянские войска, потеряв до 30 военнослужащих в живой силе, были вынуждены отступить на территорию Армении.
В результате бдительности личного состава подразделений ВС Азербайджана был также сбит штурмовик Су-25 армянских ВВС, атаковавший азербайджанские позиции с воздуха.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев)