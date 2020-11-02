ВС Армении потеряли 30 военнослужащих при попытке атаки на Зангиланском направлении фронта

БАКУ /Trend/ - В течение дня 1 ноября подразделения армянских вооруженных сил предприняли попытку атаковать территорию Зангиланского района на армяно-азербайджанской государственной границе, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Минобороны.

ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанских подразделений из минометов и различного крупнокалиберного оружия, с целью захвата ряда стратегических высот на этом направлении.

Замысел ВС Армении перейти в наступление был своевременно выявлен азербайджанскими подразделениями, в результате проведенной успешной операции армянская армия понесла серьезные потери.

В ходе боев армянские войска, потеряв до 30 военнослужащих в живой силе, были вынуждены отступить на территорию Армении.

В результате бдительности личного состава подразделений ВС Азербайджана был также сбит штурмовик Су-25 армянских ВВС, атаковавший азербайджанские позиции с воздуха.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев)