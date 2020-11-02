Президент Ильхам Алиев: Поддержка Тюркского совета Азербайджану – проявление единства, солидарности между тюркоязычными странами

БАКУ /Trend/ - Заседание Торговой и промышленной палаты Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку является очень знаменательным событием. Если учесть, что в настоящее время Азербайджан ведет Отечественную войну, то это заседание имеет особое значение. Мы воспринимаем это как оказанную нам поддержку и признак солидарности, благодарим вас за это. Это внеочередное заседание, главная цель которого оказание нашей стране моральной поддержки.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдадом Амреевым, президентом Союза торговых палат и товарных бирж Турции Мустафой Рифатом, председателем Торговой и промышленной палаты Узбекистана Адхамом Икрамовым и президентом Торговой и промышленной палаты Кыргызстана Маратом Шаршекеевым.

«С первых дней войны мы чувствуем поддержку Турции и других братских дружественных стран. Как вы знаете, Президент Турецкой Республики, мой дорогой брат первым поддержал нас, сделал очень важные заявления. Он сказал, что Азербайджан не одинок, Турция рядом с Азербайджаном. После этого главы государств и правительств других дружественных братских стран – Пакистана, Афганистана и главы государств и правительств других стран оказали нам поддержку. Рад, что Совет сотрудничества тюркоязычных государств оказал нам поддержку и было сделано очень важное заявление Совета. Это – проявление единства, солидарности между тюркоязычными странами. В то же время, могу сказать, что Азербайджан получил очень большую поддержку также в мировом масштабе. Движение неприсоединения – международный институт, который объединяет в себе 120 стран, второй по величине после ООН, и Организация исламского сотрудничества выразили нам свою поддержку. Это, конечно же, в очередной раз демонстрирует, что наше дело правое, мы восстанавливаем территориальную целостность, ведем войну на своей территории, в то же время это является проявлением отношения объединенных в этих организациях стран к Азербайджану», - сказал глава государства.