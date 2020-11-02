Президент Ильхам Алиев принял генсека Тюркского совета и других официальных лиц (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - 2 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Амреева, президента Союза торговых палат и товарных бирж Турции Мустафу Рифата, председателя Торговой и промышленной палаты Узбекистана Адхама Икрамова и президента Торговой и промышленной палаты Кыргызстана Марата Шаршекеева.
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