На Агдеринском направлении фронта уничтожено большое количество личного состава и военной техники армянских ВС - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На Агдеринском направлении фронта в результате огневых ударов азербайджанской армии по подразделениям 5-го горнострелкового полка армянских ВС уничтожено и выведено из строя большое количество личного состава и военной техники армянской армии, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Как отмечается, в числе уничтоженных вследствие выведения из строя военного автомобиля марки "УАЗ" и капитан Андо Григорян.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)