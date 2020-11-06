Видеокадры нападения армян на турецкий ресторан в США (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Вечером 4 ноября радикальные члены армянской общины напали на турецкий ресторан "Cafe Istanbul" в г. Беверли-Хиллз в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния, сообщает в пятницу Trend.
По информации управления полиции Беверли-Хиллз, группа из 6-8 человек нанесла увечья владельцам ресторана, а также крупный ущерб имуществу заведения. Все это сопровождалось оскорблениями в адрес Азербайджана и Турции.
Владельцам ресторана удалось спастись через запасной выход заведения. Полиция расследует этот факт как преступление, совершенное на почве этнической неприязни.
Представляем вниманию видеокадры нападения армян на турецкий ресторан.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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