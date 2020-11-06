Вблизи Ханкенди взорвался склад с боеприпасами армянских ВС - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Взрыв боеприпасов, загруженных в грузовики со склада боеприпасов армянских ВС вблизи Ханкенди, вызвал сильный пожар, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

«Склад использовался для обеспечения оружием и боеприпасами артиллерийских и других подразделений базирующихся в Ханкенди 10-й горнострелковой дивизии и 5-го горнострелкового полка армянских ВС. Пламя быстро перекинулось на склад, в результате чего произошел мощный взрыв», - говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)