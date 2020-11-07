Азербайджанская армия не обстреливала Шушу - минобороны

БАКУ /Trend/ - Распространенная армянской стороной информация об обстреле города Шуша азербайджанской армией не соответствует действительности, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны.

"Минобороны заявляет, что азербайджанская армия не обстреливала Шушу", - говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)