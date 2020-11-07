Президент Ильхам Алиев: Победоносная Азербайджанская армия освободила от оккупации еще 16 сел
БАКУ/Trend/- Победоносная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Юхары-Вейселли, Юхары-Сеидахмедли, Горган, Учунджю Махмудлу, Гаджар, Диваналылар Физулинского района, села Юхары Мезре, Янархадж Джебраильского района, села Газьян, Баласолтанлы, Марданлы Губадлинского района, село Бешдели Зангиланского района, села Гарабулаг, Мошхмаат Ходжалинского района, села Атагут, Цакури Ходжавендского района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан!
Как передает Trend, об этом сообщил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем Twitter аккаунте.
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