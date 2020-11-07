В результате ракетного обстрела со стороны ВС Армении Барды погиб 16-летний юноша

БАКУ /Trend/ - Сегодня подразделения ВС Армении подвергли массированным артиллерийскому и ракетному обстрелам Бардинский район в различных направлениях, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры.

Сегодня около 16:00 часов в результате попадания снаряда в частный дом в селе Ени Эйриджа Бардинского района погиб Рагимов Шахмалы Этраф оглу (2004 г.р.), дому нанесен серьезный ущерб.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)