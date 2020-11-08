Президент Ильхам Алиев: Каждая страна имеет право на самооборону. Такое право нам предоставляет Устав ООН

Политика 8 ноября 2020 17:55 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Каждая страна имеет право на самооборону. Такое право нам предоставляет Устав ООН

БАКУ/ Trend/ - Мы говорили оккупантам, говорили образумьтесь, положите конец оккупации, пока еще не поздно! Поэтому наша политика во все времена была однозначной. Мы говорили, что если вопрос не будет решен мирным путем, то мы решим его военным путем. Я неоднократно говорил об этом. За что и подвергался критике со стороны некоторых стран. Я говорил, разве наши земли не были захвачены военным путем? Разве Армения захватила наши земли мирным путем? Каждая страна имеет право на самооборону. Такое право нам предоставляет Устав ООН.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Я говорил, что если буду убежден в полной неэффективности переговоров, то иного пути у нас не останется. Пусть все знают об этом – враг, его покровители и занимающиеся данным вопросом посредники. Я всегда сдерживал свое слово. Делал все, что обещал азербайджанскому народу. Я сдержал слово и в данном вопросе, и вот мы уже отмечаем Победу.

С 27 сентября по настоящее время более 200 городов, сел и поселков были освобождены от оккупации. В том числе и город Физули, он полностью разрушен, презренный враг не оставил ни одного целого здания. Полностью разрушен Джабраил. Полностью разрушены Губадлы, Зангилан. Села, города. Поселок Гадрут, поселок Суговушан и сегодня город Шуша», - отметил Президент Ильхам Алиев.

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