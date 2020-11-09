Посольство Ирана поздравило Азербайджан с освобождением Шуши

БАКУ /Trend/ - Посольство Ирана в Азербайджане поздравило азербайджанский народ с освобождением от оккупации Шуши, являющейся историческим городом Азербайджана и древним центром культуры страны.

Об этом Trend передает в понедельник со ссылкой на заявление посольства.

Как отмечает посольство Ирана, вскоре азан, который раздастся с минарета исторической мечети в Шуше, обрадует всех мусульман.

В заявлении также упоминаются слова Верховного лидера Ирана аятоллы Сейеда Али Хаменеи, сказанные им ходе выступления 3 ноября о необходимости вывода Арменией своих ВС со всех оккупированных азербайджанских территорий: "Азербайджан вправе освободить свои оккупированные территории".

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)