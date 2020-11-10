Президент Ильхам Алиев: Что случилось, Пашинян?

БАКУ /Trend/ - Что случилось, Пашинян, ты собирался проложить дорогу в Джебраил. Плясал, а где статус [Нагорного Карабаха]?

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу.

«Хочу отметить, довести до моего дорогого народа еще один вопрос. Вы, наверное, обратили внимание на то, что в данном заявлении нет ни единого слова о статусе Нагорного Карабаха! Где же требования армянской стороны о том, что Нагорному Карабаху должна быть предоставлена независимость? Когда я предложил им автономию, они не согласились, сказали, что нет, это – “независимое государство”. Они уже много лет живут, как “независимое государство”, и должны получить независимость от Азербайджана. Ни слова нет, Пашинян. Что же случилось? Что это, Пашинян? Наверное, на протяжении многих лет это останется притчей во языцех. Что случилось, Пашинян, ты собирался проложить дорогу в Джебраил. Плясал, а где статус? Статус ушел к черту, провалился, разлетелся в пух и прах, нет его и не будет. Пока я являюсь Президентом, не будет. Поэтому данный документ представляет огромное значение. Уверен, что азербайджанский народ, проявив большое внимание к данному документу, детально, с большим вниманием прочитает его и увидит, насколько большую политическую победу мы одержали», - сказал Президент Ильхам Алиев.