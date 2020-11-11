Великобритания приветствует договоренность по нагорно-карабахскому конфликту - МИД

БАКУ /Trend/ - Великобритания приветствует договоренность по нагорно-карабахскому конфликту между Азербайджаном и Арменией.

Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, сообщает в среду Trend.

"Стороны должны совместно стараться достичь устойчивого мира во имя благополучия граждан", - пишет он.

Напомним, что 10 ноября 2020 года Президент Азербайджана, премьер-министр Армении и Президент России подписали трехстороннюю декларацию о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, согласно которой с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими в настоящее время позициях. В соответствии с договоренностью, оккупированный Кельбаджарский район возвращается Азербайджану до 15 ноября, Агдамский район - до 20 ноября, Лачинский район - до 1 декабря 2020 года.

(Текст: Кямаля Сеидова)