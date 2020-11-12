В Азербайджане внесены изменения в законодательство касательно эксплуатации детского труда

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал закон о внесении изменений в Трудовой, Уголовный кодексы Азербайджана, Кодекс об административных правонарушениях и закон Азербайджана "О правах ребенка".

Как передает Trend, согласно изменениям в Трудовой кодекс Азербайджана внесены следующие изменения:

слова "спиртные напитки" в части третьей статьи 174 заменяются на слова "алкогольные напитки, энергетические напитки, лицам, не достигшим 18 лет, а также";

первое предложение статьи 250 дается в следующей редакции:

"На рабочих местах с тяжелыми и вредными условиями труда, а также в подземных туннелях, шахтах и ​​других подземных работах; в ночных клубах и барах, отрицательно влияющих на нравственное развитие; при производстве, транспортировке, продаже и хранении алкогольных и энергетических напитков, табачных изделий, токсичных препаратов, в других видах деятельности, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, которые могут угрожать жизни, здоровью или нравственности, запрещается использование труда лиц в возрасте до 18 лет".

Название статьи 192-1 Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики дается в следующей редакции:

"Нарушение правил организации или проведения лотерей и азартных игр".

При этом в пункте первом части "Примечания" статьи 398 Кодекса об административных проступках Азербайджана цифра "401" заменена цифрами "401.1 и 401.2".

Кроме того, часть третья статьи девять закона Азербайджана "О правах ребенка" изложена в следующей редакции:

"Запрещается продажа алкогольных и энергетических напитков, табачных изделий детям, на рабочих местах с тяжелыми и вредными условиями труда, а также в подземных туннелях, шахтах и ​​других подземных работах, в ночных клубах и барах, отрицательно влияющих на нравственное развитие; при производстве, транспортировке, продаже и хранении алкогольных и энергетических напитков, табачных изделий, токсичных препаратов, в других видах деятельности, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, которые могут угрожать жизни, здоровью или нравственности, запрещается использование детского труда".

(Редактор: Наталья Кочнева)