Каждый день от Азербайджана требовали остановиться, прекратить военные действия – спикер парламента

БАКУ /Trend/ - В эти дни азербайджанский народ переживает радость большой победы, которой ждал более 30 лет.

Об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана сказала Сахиба Гафарова, сообщает в пятницу Trend.

Спикер отметила, что благодаря сильной воле Верховного главнокомандующего и мощи азербайджанской армии освободительная война азербайджанского народа завершилась победой, и территориальная целостность страны была восстановлена. Она добавила, что, к сожалению, война не обходится без потерь, и Азербайджан тоже понес потери.

Депутаты почтили минутой молчания память шехидов.

Говоря об освобождении от армянской оккупации жемчужины Карабаха – города Шуша, имеющего важное значение для Азербайджана, спикер отметила, что Армения получила такой удар, от которого она еще долго не сможет оправиться, и сегодня в Армении царят хаос и произвол: "Армяне разрушили все, что находилось на оккупированных ими территориях, уничтожили историко-культурные памятники Азербайджана, разграбили национальные богатства страны. Несмотря на всё давление, которое оказывалось на Верховного главнокомандующего, он выстоял. Каждый день от Азербайджана требовали остановиться, прекратить военные действия, но глава государства заявил, что Азербайджан освобождает собственные земли от оккупации. Да здравствует Президент Азербайджан Ильхам Алиев, да здравствует победоносная азербайджанская армия, да здравствует азербайджанский народ!».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)