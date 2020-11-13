Тесные связи сотрудничества АЗЕРТАДЖ и катарских СМИ вызывают одобрение (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей 13 ноября в АЗЕРТАДЖ встрече с послом государства Катар в нашей стране Фейсалом бин Абдуллахом Хамадом Абдуллахом Аль Хинзабом речь шла о значимости объективного освещения реалий об Азербайджане в информационных агентствах арабских стран, была выражена удовлетворенность расширяющимися связями сотрудничества между АЗЕРТАДЖ и катарскими СМИ.

Как сообщает в пятницу Trend, было отмечено, что согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанному в 2011 году между АЗЕРТАДЖ и Катарским новостным агентством (QNA), осуществляется регулярный обмен информацией. Председатель Правления АЗЕРТАДЖ Аслан Асланов высоко оценил распространение в катарских СМИ объективных новостей об Отечественной войне Азербайджана, в целом, их справедливый подход к карабахскому конфликту.

Отметив заинтересованность Катара в сотрудничестве с Азербайджаном, посол довел до внимания, что главы государств придают особое значение расширению связей между нашими странами. Было отмечено, что природные возможности Азербайджана, развитая инфраструктура, самое главное, царящие здесь стабильность, мир и спокойствие привлекают туристов из многих стран мира, в том числе Катара.

Фейсал Аль Хинзаб подчеркнул, что Катар однозначно поддерживает территориальную целостность и справедливую позицию Азербайджана в решении карабахского конфликта, с радостью встречает победы, достигнутые на этом пути. Подчеркнув значимость информационного обмена в доведении реалий об Азербайджане до всего мира, в том числе арабоязычной общественности, посол сказал, что в его стране с интересом наблюдают за новостями, распространяемыми АЗЕРТАДЖ на арабском и английском языках. Было отмечено, что телеканал "Аль-Джазира", центральный офис которого находится в столице Катара Дохе, в своих репортажах, связанных с военными операциями в Карабахе, проинформировал многомиллионную зрительскую аудиторию о причинах конфликта, справедливой позиции Азербайджана.

Учитывая роль АЗЕРТАДЖ и "Аль-Джазира" в международном информационном пространстве, посол Катара подчеркнул важность налаживания еще более тесного сотрудничества между двумя медиа-структурами, высказал свои предложения в связи с этим.