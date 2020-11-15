Подготовлен отчет об угрозах и давлении армян на международные СМИ и журналистов

БАКУ /Trend/ - Подготовлен отчет об угрозах и давлении Армении и армянского лобби на международные СМИ и журналистов, освещающих армяно-азербайджанский конфликт.

Как сообщает в субботу Trend, об этом на брифинге накануне, посвященном презентации отчета, сказал председатель Общественного объединения "Сеть журналистов Азербайджана" Аяз Мирзоев.

По его словам, отчет охватывает период с 27 сентября по 10 ноября.

Мирзоев отметил, что было достаточно представителей СМИ, которые подошли к освещению процесса совершенно объективно: "Эти люди подверглись давлению армянского лобби. Например, с 27 сентября вооруженные силы Армении начали подвергать обстрелу населенные пункты Азербайджана. В результате 93 мирных жителя погибли и сотни получили ранения. Сотрудница французского телеканала TF1 Лизерон Будул посетила Гянджу, Барду, Тертер и другие районы, стала свидетелем последствий армянского вандализма и показала эти кадры. После этого она подверглась давлению со стороны армянского лобби. Армяне начали угрожать ей смертью. Это, в первую очередь, противоречит французскому законодательству. Однако ни правительство Франции, ни журналистские организации этой страны не отреагировали на факт угроз. Армянское лобби оказало давление и на сотрудницу The New York Times Карлотту Галл, которая подготовила объективный репортаж о конфликте".

Он подчеркнул, что армянское лобби оказывало давление на всех международных журналистов и общественных деятелей, объективно освещающих конфликт.

"Армяне привлекали в зону боевых действий сотрудников международных СМИ в военной экипировке, передавали им оружие, что противоречит международному праву. Чтобы скрыть эти факты, они начали преследовать журналистов, общественных активистов и блогеров, которые объективно подходили к освещению конфликта", - отметил Мирзоев.

Председатель Общественного объединения добавил, что международные организации должны серьезно отнестись к данному вопросу и предотвратить возможную угрозу жизни этих людей со стороны армян.

"Мы переведем этот отчет на иностранные языки и передадим его в соответствующие международные организации. Мы беспокоимся за жизнь этих журналистов и общественных активистов. Нам следует каждый раз готовить более подробные отчеты и обращаться в соответствующие органы. Мы представим эти факты международным организациям, в частности международным журналистским организациям, чтобы они приняли серьезные меры", - подытожил Мирзоев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)