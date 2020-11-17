Поздравление минобороны Турции по случаю Дня национального возрождения Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан по случаю Дня национального возрождения.

Как передает во вторник Trend, поздравление было опубликовано на официальной странице министерства в Twitter.

"Поздравляем с Днем национального возрождения наших братьев - Азербайджанских тюрков, которые для освобождения оккупированных территорий перешли в наступление с чувством национального самосознания и, завершив свое шествие в Карабахе, показали всему миру силу национального возрождения, единства и равенства!", - говорится в поздравлении.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)