Турецкий парламент принял законопроект об отправке военного контингента в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Великое национальное собрание Турции приняло законопроект об отправке турецких военнослужащих в Азербайджан.

Как передает во вторник Trend, законопроект был вынесен на обсуждение и принят в ходе сегодняшнего заседания парламента.

Согласно законопроекту, турецкий военный контингент в течение одного года будет функционировать в турецко-российском совместном мониторинговом центре в Нагорном Карабахе.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)